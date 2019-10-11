Тепло не покинет Алтайский край. Прогноз погоды на 11 октября

Солнечная и теплая погода прогнозируется в Алтайском крае в пятницу, 11 октября, информирует региональный Гидрометцентр.
Температура воздуха днем, согласно данным метеорологов, ожидается от +12°C до +17°C (на юге – до +22°C), ночью – от -2°C до -7°C. Без осадков. Усилится ветер, в восточных районах временами его порывы будут достигать до 12 м/с.
В Барнауле в светлое время суток столбик термометра будет показывать от +14°C до +16°C, в темное – от -2°C до -4°C. Солнечно. Прогнозируется, что скорость ветра в краевой столице не превысит 7 м/с.
Ранее синоптики дали долгосрочный прогноз погоды. По их расчетам, октябрь будет холоднее, чем обычно, а вот ноябрь – на уровне нормы.
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