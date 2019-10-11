Священник РПЦ назвал эпидемию рака наказанием за аборты и ЭКО

Глава патриаршей комиссии по делам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов рассказал, что онкологические заболевания стали для россиян наказанием, сообщает "Царьград".
"Просто эпидемия рака среди женщин. Я служу 40 лет. Но такого не было у нас еще, пятилетка рака. Какой-то развал. Все хотят жить хорошо. Но мы-то живем за счет убийств своих собственных детей", – высказал Смирнов свое частное мнение.
По его словам, причина в том, что ни один аборт и ни одно экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО) не обходятся без последствий.
"Могу некоторые цифры привести. Например, только 35% удачных попыток ЭКО. А остальные? А остальные эмбрионы погибают. И 51% от ЭКО дети неполноценные. Они с недугами очень серьезными. Вплоть до психических заболеваний. Кого это интересует? Никого не интересует, только деньги за проделанную процедуру", – возмутился Смирнов.
Протоиерей отметил, что растущее количество пациентов с онкологическими заболеваниями – это и есть своего рода наказание для общества. По его мнению, таким образом высшие силы наказывают за грехи. И дело тут не в плохой экологии и некачественной пище.
Комментарии
Конечно, и пальмовое масло тут не причем!
Может эпидемия рака от того, что таких вот неадекватных священников поразвелось, и их к СМИ доступ дают???
Скорее это наказание за РПЦ.