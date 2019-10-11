Симптомы рака кишечника, которые обычно игнорируют, назвали медики

Врачи отмечают, что рак кишечника относится к наиболее тяжелым видам онкологических заболеваний, но и от него можно избавиться, если вовремя обратить внимание на основные симптомы, пишет "Медикфорум".

По статистике, рак кишечника встречается у одного мужчины из 15, а у женщин чуть реже – у одной из 18. В мире это второй по смертоносности вид злокачественных новообразований. Даже в крупной европейской стране с развитой медициной от этого вида рака умирает несколько десятков человек в день и каждые 10-15 минут диагностируют новую опухоль.

Поэтому важно распознать рак кишечника на ранней стадии, когда вероятность победы максимально высока, но, к сожалению, люди часто игнорируют его симптомы, включая и основной, рассказывают медики.

В первую очередь речь идет о кровотечениях из прямой кишки, которые могут происходить во время и после дефекации. Подавляющее большинство людей, сталкивающихся с подобными кровотечениями, принимают их за воспаление геморроидальных узлов. Некоторые считают, что это воспаление кишечника.

Онкологи рассказывают, что их пациенты с раком кишечника порой больше года лечат сами себя от запоров и диареи, прежде чем понимают, что дело в чем-то другом. Только тогда они идут к специалистам, но зачастую это уже поздно для гарантированного излечения.

Также человек может заметить плохой аппетит, потерю веса, боль в нижней части живота, дискомфорт внутри живота и вздутие, боли в животе, которые не прекращаются длительное время, а также нарушения в работе пищеварительного тракта.

Иногда опухоли кишечника действительно находят на поздних стадиях, поскольку они практически не дают о себе знать до того момента, когда сделать с этим ничего уже нельзя. Но, как подчеркивают специалисты, ряд случаев показывает, что если бы люди более внимательно относились к указанным выше симптомам, то прогнозы на их выздоровление были бы намного более радужными.

Не стоит стесняться обсуждать проблемы здоровья с врачами, призывают эксперты. Ведь рак кишечника способен давать метастазы в другие органы, и если это происходит, то шансов на излечение практически не остается.