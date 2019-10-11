Опасный дефект обнаружен на каждом двадцатом пассажирском самолете Boeing 737 NG

Американская компания Boeing разослала владельцам самолетов моделей 737 NG уведомления о том, что в них обнаружена дефектная деталь, сообщает "Медуза".
Речь идет об "огуречной вилке" крепления крыла к фюзеляжу, которая дала трещину приблизительно на каждом 20 лайнере: из 686 проверенных 36 оказались с браком. Их сняли с эксплуатации.
Дефект детали может "негативно повлиять на целостность конструкции самолета и привести к потере управления", в связи с чем компания настоятельно рекомендует вывести из эксплуатации лайнеры, в которых обнаружены признаки поломки.
"Огуречная вилка" отвечает за контроль нагрузок, крутящего момента и аэродинамических сил, которые воздействуют на крепление крыла. Осложняет ситуацию тот факт, что она охватывает почти четверть окружности фюзеляжа, что делает очень трудоемким процесс ее замены.
Стоит отметить, что в мире функционирует около семи тысяч лайнеров Boeing 737 NG – это одна из самых распространенных моделей самолетов.
На Россию приходится свыше ста таких воздушных судов. В частности, их эксплуатируют авиакомпании "Аэрофлот" (47 самолетов), "Победа" (30), S7 (21), "Россия" (16), Utair (10) и Azur Air (4). Пока ни на одном из них не выявили проблем с "огуречной вилкой", уточнили в Росавиации.
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Хорошо что мы летаем на наших, Советских самолетах!