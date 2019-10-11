Boeing-737 вторые сутки не может вылететь из Барнаула из-за трещины в стекле

Приземлившийся в Барнауле лайнер Boeing-737-800, вылет которого по техническим причинам задержали на 12 часов утром 10 октября, до сих пор находится в аэропорту им. Г. С. Титова.
Как сообщили в пресс-службе аэропорта, вылет самолета запланирован на пятницу, 11 октября, в 20:20. Таким образом, рейс задержится на 37 часов. Сейчас, согласно информационному табло, рейс был переименован и значится как SU-1775.
Напомним, утром 10 октября у пассажирского лайнера Boeing 737-800 авиакомпании "Аэрофлот" при подлете к аэропорту Барнаула треснуло лобовое стекло со стороны командира воздушного судна. На борту лайнера находились 132 человека: семь членов экипажа и 125 пассажиров, включая двоих детей.
Самолет сел в 5:25 утра. Воздушное судно должно было вылететь в Москву в 7:05 утра 10 октября. Однако в связи с технической неисправностью утренний рейс задержали на 12 часов, время вылета перенесли на 19:05.
Позже появилась информация от представителя аэропорта, что пассажиры смогут улететь на резервном самолете в 19:29.
Между тем, как выясняется, вылет рейса был повторно отложен.
Следователи выясняют обстоятельства инцидента. Специалисты опросили членов экипажа, провели осмотр лайнера.
Комментарии
Ну здорово, что сказать(