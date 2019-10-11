Водителей в России будут проверять на хронический алкоголизм

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Предвыборные материалы Выборы 2019



Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Мне нравится бренд “Серебряный город”. Барнаульский Сереброплавильный завод — это то, вокруг чего начинался наш город. Поэтому правильно развивать его как туробъект, а вместе с ним - социальный и ремесленный бизнес.

Бренд 2: “Барнаул — мастер-град”. Мне по душе образ зеленого города, в котором хорошо развита медицина и производят экологочные продукты.

Выбираю бренд № 3 “Глобальная деревня” или “Центральная усадьба”. Барнаул — столица Алтайского края, и у нас действительно бесценные аграрные и лесные богатства, которые нужно подчеркивать и ориентировать на них промышленность и культуру.

Голосую за бренд № 4 “Душа Сибири”. Хочу, чтобы Барнаул стал городом, в котором хочется остаться. Чтобы здесь было комфортно и интересно.