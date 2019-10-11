Водителей в России будут проверять на хронический алкоголизм

Минздрав утвердил новые правила, согласно которым граждане, претендующие на получение или возврат водительских прав, будут проходить тест на хронический алкоголизм, сообщает РБК.
Речь идет об определении в крови карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT). Ранее подобный анализ назначался по желанию врача, теперь он станет обязательным. Новые правила устанавливают для определения алкомаркера CDT: если у человека он выше 1,2%, то его направят в наркодиспансер, где будут определять, годен ли он к вождению автомобиля.
Сейчас закон находится на регистрации в Минюсте. В ГАИ, комментируя закон, пояснили, что некоторые водители, "не излечившись полностью от зависимости, после окончания срока лишения прав получают заключения об отсутствии у них противопоказаний и продолжают управлять автомобилем, представляя опасность".
Комментарии
Что бы обязательно и что бы платно.
читаем чё такое CDT и видим "Специфичность CDT для диагностики хронического злоупотребления спиртными напитками составляет 80-90 %, чувствительность – 60-70 %."
Тоесть не 100% !!!
В цена.... в invitro вот например 3050р - ничётак ага!!!!
ничего страшного
Как правильно подготовиться к исследованию?
Исключить из рациона алкоголь в течение 24 часов до исследования.
Не принимать пищу в течение 8 часов до исследования, можно пить чистую негазированную воду.
Полностью исключить прием лекарственных препаратов в течение 24 часов перед анализом (по согласованию с врачом).
Исключить физическое и эмоциональное перенапряжение за 30 минут до исследования.
Не курить в течение 30 минут до исследования.
Причины повышения CDT:
злоупотребление алкоголем в дозе более 60 граммов этанола в сутки в течение не менее двух недель;
врождённые нарушения гликозилирования.
Что может влиять на результат?
Результаты исследования могут быть искажены при беременности, приеме гормональной заместительной терапии, врождённых нарушениях гликозилирования (например, карбогидрат-дефицитном гликопротеиновом синдроме Iа типа), галактоземии, врождённом нарушении толерантности к фруктозе.
Исследование более специфично для мужчин, чем для женщин.
Важные замечания
Уровень CDT снижается до нормы через 2 недели после прекращения употребления алкоголя. Однократные приемы высоких доз алкоголя не вызывают повышения этого показателя.
при замене прав не нужно будет этот тест от идиотен сдавать? тогда пофиг
В цена.... в invitro вот например 3050р - ничётак ага!!!!
Закон в поддержку предпринимателя?
всех заставят сдавать а может быть не раз в год
о местный алкаш как завозмущался?! не пройдёт он тестирование... не пройдёт!
да? мястной?
если человек хоть раз выпил это можно узнать по анализам в течении 4-х месяцев.
11.10.2019 12:05
- гость -
Вы суть комментария месного поняли или просто так абы плюнуть в его сторону...
11.10.2019 12:27
- гость -
не обращайте внимания на школоло у них в башке пусто, вместо того чтобы вникать в то что говорит учитель на уроки они плюются тут, на большее мозгов то нет.
коммент писал при одноклассниках - смотрите как я крут, насрал на амике на месного.
Учителя слушай, а не в телефон втыкай, а то двойку получишь, бухой очередной отец ремня вваалит.