Новые методики лечения онкозаболеваний у женщин будут внедрять в Алтайском крае

Радиотерапевты Алтайского краевого онкологического диспансера ознакомились с передовыми технологиями в области лучевого лечения пациенток с онкологическими заболеваниями женской репродуктивной системы.
Специалисты отметили, что в Алтайском крае используются современные методы и подходы лечения подобных патологий у женщин. Кроме того, в диспансере планируют внедрять технологию 3D-топометрии с помощью магнитно-резонансной томографии.
"В настоящее время предлучевую разметку мы выполняем с помощью компьютерной томографии. Это хорошая методика для визуализации опухоли и окружающих ее тканей. Но МРТ-топометрия дает более высокий уровень контрастного изображения", – пояснила заведующая отделением радиотерапии гинекологического профиля Наталья Веряскина.
В алтайском учреждении есть необходимая для внедрения новой технологии аппаратура. Сейчас врачам предстоит выработать тактику взаимодействия с рентгенологами, сообщает официальный сайт Алтайского края.
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