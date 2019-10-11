Сборная России разгромила сборную Шотландии на отборочных к ЧЕ-2020

Сборная России со счетом 4:0 обыграла команду Шотландии на отборочных матчах к чемпионату Европы 2020 года.
Дубль в матче оформил Артем Дзюба и по одному мячу забили Магомед Оздоев и Александр Головин. Кроме того, Головин добавил в актив две голевые передачи, а Дзюба – одну.
По итогам 7-го тура сборная России занимает в группе I второе место. Национальная команда набрала 18 очков. Сборная Шотландии в группе занимает пятое место.
После матча футболисты поделились в социальных сетях фотографией из раздевалки.
Победная раздевалка @TeamRussia 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/XGNar1ta7n— Сборная России (@TeamRussia) 10 октября 2019 г.
Следующий матч российские футболисты проведут против сборной Кипра. Игра состоится 13 октября.
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