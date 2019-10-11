Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" проведет третий матч против аутсайдера чемпионата

Команда "Динамо-Алтай" 11 октября проведет третий домашний матч в рамках чемпионата ВХЛ против "Красноярских Рысей". После 8 игр барнаульский коллектив набрал 11 очков и занимает вторую строчку. А вот наш сегодняшний соперник — замыкает таблицу. Игра пройдет в 19.00 на обновленной "Титов-Арене".
Предыдущие две игры против "рысей" барнаульская дружина выиграла. 8 октября хозяева льда разгромили соперника со счетом 5-1, а на следующий день, уже в более упорном поединке, подопечные Александра Усачева переиграли гостей с минимальным счетом – 2-1.
Наша команда набирает обороты и с каждой встречей ее игра становится все более зрелищной. За счет частных инвестиций, бюджет команды "Динамо-Алтай" в этом сезоне увеличен с 35 до 55 миллионов рублей. Этот сопоставимо с бюджетами команд, которые борются за самые высокие места в первенстве ВХЛ. Задача для алтайской дружины — быть в тройке по итогам регулярного чемпионата и бороться за победу в плей-офф.
В этом году ходить на хоккей станет вдвойне интересней. После реконструкции открылась "Титов-Арена". Внутри чаши обновили установили мягкие кресла, передали фойе, туалеты. За счет реконструкции вместимость арены увеличили до 4600 человек.
Комментарии
цена билета?
250 с носа
За счет реконструкции вместимость арены увеличили до 4600 человек.
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А в Детройте недавно открылась новая современная хок. арена на 20 тыс. мест. А по телеку у нас говорили что енто город-призрак ...)))
11.10.2019 11:30
гвость
Вы много смотрите телевизор и читаете жёлтой прессы.