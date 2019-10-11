Авария с участием такси и малолитражки произошла на перекрестке в Барнауле

Фото: Инцидент Барнаул
Автомобиль такси столкнулся с Daewoo Matiz на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова в Барнауле.
Оба транспортных средства получили серьезные повреждения. От удара сработали подушки безопасности.
Оба участника ДТП живы. Водитель Daewoo Matiz госпитализирован с закрытой черепно-мозговой травмой и подозрением на сотрясение. Водитель такси отделался ушибами.
На месте происшествия работают сотрудники МЧС.
Очевидцы рассказали в сообществе "Инцидент Барнаул", что водитель малолитражки выехал на перекресток после того, как загорелся красный сигнал светофора. По версии горожан, это и стало причиной аварии. Официально эту информацию пока не подтвердили.
Комментарии
номера машин зарисовали, а рекламное объявление о "работе" на асфальте - нет
что водитель малолитражки выехал на перекресток
какой из двух? альмера таксерская тоже малолитражка