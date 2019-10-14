Новая волна: что нужно знать о переходе на цифровое вещание

14 октября 2019 года стартует новая волна отключения аналогового телевидения. Переход на цифровое вещание произойдет в Астраханской, Белгородской, Волгоградской, Вологодской, Калужской, Курской, Ленинградской, Мурманской, Оренбургской, Псковской, Саратовской, Челябинской областях, а также в Забайкальском крае, Санкт-Петербурге, Башкортостане, Дагестане, Ингушетии, Карелии и городе Севастополе, республиках Крым и Алтай.

Стоит ли выбрасывать старый телевизор? Придется ли платить за просмотр любимых передач? На протяжении 2019 года эти вопросы по очереди возникают у жителей разных регионов нашей страны.

Плюсы перехода на "цифру"

Два основных преимущества – это качество и стабильность сигнала. Действительно, в сравнении с аналоговым, цифровое выигрывает. С "цифрой" можно забыть, что телевидение рябит и шумит, при этом есть возможность смотреть качественное ТВ в самых отдаленных уголках страны. Уже сейчас те регионы, которые перешли на "цифру", оценивают плюсы. Там, где жители раньше еле-еле могли поймать три канала, наслаждаются просмотром двадцати, ведь на одной волне теперь не один канал, а десять! Вам будут доступны 20 каналов из первого и второго мультиплекса, включая Первый канал, "Россия 1", НТВ.

Также один из плюсов – экономия. Эфирное цифровое телевидение DVB-T2, в отличие от IPTV интернет-провайдеров и других видов "цифры", абсолютно бесплатно – никакой абонентской платы за это брать не будут. Единственные расходы – это разовая покупка цифрового телевизионного ресивера.

Что нужно, чтобы перейти на цифровое вещание?

Если у вас цифровой телевизор, то никакого дополнительного оборудования не потребуется. Но не спешите тратить деньги на новый телевизор, поддерживающий стандарт DVB-T2, если у вас более ранняя модель! Можно просто купить цифровую приставку, что намного выгоднее. Подключить ресиверы к старому телевизору легко и недорого, поэтому полюбившаяся с годами техника останется с вами.

Делаем выводы

Переход на цифровое вещание не такой уж страшный "зверь", каким его представляют. Качество вещания отличное, экономия при покупке цифрового ресивера очевидна. Остался вопрос: где приобрести?

Сеть магазинов "Радиотехника" предлагает купить недорогие цифровые ресиверы DVB-T/ DVB-T2 в интернет-магазине и в розничных точках продаж в Барнауле, Бийске, Новосибирске и других городах России. Кроме отличного качества техники, высококвалифицированные специалисты помогут вам выбрать и настроить цифровую приставку, чтобы ваш переход на "цифру" стал еще более комфортным и приятным.

Напомним, что 14 октября 2019 года состоится переход на цифровое телевидение в соседней Республике Алтай. Это повод задуматься о родственниках, друзьях, живущих в этом регионе страны. Можно облегчить переход на другое вещание своим близким, купив приставку в подарок, а поможет вам в этом сеть магазинов "Радиотехника".

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г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 196

г. Бийск, ул. Васильева, 26а

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