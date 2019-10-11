Рецидивист с пистолетом ограбил микрофинансовую организацию в Барнауле

Мужчина пришел в офис микрофинансовой организации с предметом, похожим на пистолет и стал угрожать им менеджеру.
Девушка, опасаясь за свою жизнь и здоровье, отдала преступнику больше 31 тысячи рублей. Злоумышленник забрал деньги и скрылся с места преступления. Представитель организации сообщил о нападении в полицию.
Правоохранители установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина 1979 года рождения.
Задержанный признал свою вину. Украденных денег при нем не было.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Разбой", сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Комментарии
почему не изъяли? хотяяяя?... учитывая скольких обувают подобные "организации"....
это на сколько организация "микрофинансовая", что в кассе только 31тыс. оказалась? ))) С банкомата можно раз в 50 больше вытрясти. ))
Алькапоно прям. -Пистолет девушке пододвинул.
Рецидивист с пистолетом ограбил микрофинансовую организацию
Не по понятиям, у своих нельзя крысячить или они не свои?
Так часто герои Бельмондо себя вели )