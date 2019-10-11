Дороги перекроют под Барнаулом 11 и 12 октября из-за военных колонн

Движение военных колонн под Барнаулом станет причиной перекрытия трех дорог в пятницу днем и вечером 11 октября, а также утром 12 октября, сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.
Днем 11 октября с 12:50 до 13:40 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – садоводство "Горизонт".
Вечером 11 октября с 17:20 до 18:10 ограничат движение на автодороге садоводство "Горизонт" – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Сибирский".
Утром 12 октября с 06:50 до 10:00 ограничат движение на автодороге н.п. Сибирский – а/д Р-256 "Чуйский тракт" – н.п. Озерки – а/д Первомайское – Новокраюшкино.
Краевая Госавтоинспекция призывает участников дорожного движения с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.
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