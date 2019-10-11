Пятница, 11 Октябрь, 12:47

Мобильная версия
Реклама на сайте
Предвыборные материалы Выборы 2019

Опросы

Эксперты предложили 4 концепции развития Барнаула. Какой нравится вам?

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 64,74
€ 71,3
Обь
37см -4

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Отопительный сезон на АлтаеПолитические скандалы на Алтае Город. Слушай!
Новости

Двум районам Алтайского края выдали 30 млн рублей на резервный уголь

, ИА "Амител"
Соответствующий указ подписал Виктор Томенко
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Глава региона подписал распоряжение о распределении субсидий на обеспечение топливными ресурсами между бюджетами муниципалитетов.

10 млн рублей выделено Локтевскому району и 20 млн рублей – Каменскому району. 

За счет этих средств муниципалитеты смогут сформировать запас топлива на 45 суток, что позволит избежать чрезвычайных ситуаций зимой и обеспечить бесперебойную подачу тепла в отопительный период. 

По данным Министерства строительства и ЖКХ по Алтайскому краю на 11 октября, на объектах малой теплоэнергетики Алтайского края сформирован нормативный запас топлива на 45 суток, который составляет 133 тысячи тонн – 102% от норматива. Резервный запас топлива составляет 22 тысячи тонн, сообщает официальный сайт региона. 

Материалы по теме
Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Архив новостей
< октябрь 2019  
пн вт ср чт пт сб вс
   1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31         
12:38
Двум районам Алтайского края выдали 30 млн рублей на резервный уголь 0
12:20
Рецидивист с пистолетом ограбил микрофинансовую организацию в Барнауле 4
12:13
Дороги перекроют под Барнаулом 11 и 12 октября из-за военных колонн 0
11:45
Путин рассказал, как ему сломали нос во время занятий боксом 4
11:24
Boeing-737 вторые сутки не может вылететь из Барнаула из-за трещины в стекле 1
11:14
Забудьте темные аллеи. Современный сквер открыли в Алейске 9
11:09
Авария с участием такси и малолитражки произошла на перекрестке в Барнауле 2
10:40
Более миллиона рублей выделили на благоустройство набережной в Камне-на-Оби 5
10:20
Сборная России разгромила сборную Шотландии на отборочных к ЧЕ-2020 0
10:03
Томенко принял участие в совещании у Медведева по развитию отстающих регионов 11
09:59
Хоккейный клуб "Динамо-Алтай" проведет третий матч против аутсайдера чемпионата 4
09:43
Как в школах Барнаула ввели второй иностранный язык и зачем нужна родная литература 16
09:40
Новые методики лечения онкозаболеваний у женщин будут внедрять в Алтайском крае 0
09:21
Водителей в России будут проверять на хронический алкоголизм 11
08:43
Якутский шаман простил тех, кто его задержал, и снова готов идти "изгонять" Путина 21
08:36
Как помочь предпринимателю? В Барнауле обсудили эффективность центров "Мой бизнес" 2
08:15
Жители алтайского села уже три месяца жалуются на заваленное целлофаном поле 6
07:52
Госдума рассмотрела законопроект о выходном дне после Пасхи 16
07:39
Юрий Дудь назвал Чуйский тракт одной из самых красивых трасс в России 18
07:17
Симптомы рака кишечника, которые обычно игнорируют, назвали медики 3
07:06
Опасный дефект обнаружен на каждом двадцатом пассажирском самолете Boeing 737 NG 1
06:45
Священник РПЦ назвал эпидемию рака наказанием за аборты и ЭКО 23
06:32
Девочкам посвящается: очаровательные и смешные фото "маленьких женщин" 1
06:04
Тепло не покинет Алтайский край. Прогноз погоды на 11 октября 0
23:55
Самолет приземлился в Ростове-на-Дону из-за пассажира с травматом 6
23:32
КамАЗ уронил дорожный каток в Рубцовске 2
22:58
Трехлетний ребенок выпал из окна четвертого этажа в Рубцовске 0
22:29
Летчик-испытатель назвал героями пилотов, посадивших на "брюхо" Ан-12 8
21:44
СМИ: в мэрии Славгорода прошли обыски 3
21:19
Путин произвел перестановки в Кремле, сменив начальников трех управлений 1
20:26
В Барнауле установили 33 бункера под мусор 0
19:06
Следователи выясняют, почему треснуло стекло у Boeing-737 в Барнауле 5
18:35
Эксперт объяснила пробуждение божьих коровок и цветение верб на Алтае 1
18:06
Пять мифов о том, как сэкономить на авиабилетах, развеяны 0
17:57
"Мама не разрешает": ЗАГС объяснил МВД, почему нет детей у жителя Дзержинска 9
17:29
Львам в барнаульском зоопарке подарили гигантский неубиваемый мяч 2
17:18
ЦБ поддержал увеличение выплат по ОСАГО, но с оговорками 1
16:53
Глава ПФР рассказал, как пенсии будут расти в ближайшие три года 5
16:45
В России могут запретить "грязное" пальмовое масло 4
16:39
В шаге от суицида. Психиатры Барнаула рассказали, как справиться с мыслями о смерти 3
16:14
Дефицит врачей в России хотят восполнить за счет мигрантов 28
15:53
19 лет спустя. Как жильцы дома на Новороссийской пережили взрыв и как живут сейчас 4
15:49
Имущество Иткульского спиртзавода на 512 млн рублей может достаться Сбербанку 3
15:35
Депутаты АКЗС высадили кедровый сад на месте варварски вырубленного леса 15
15:19
В Бийске разыскивают мужчину, разменявшего в зоомагазине "пять тысяч дублей" 5
15:01
Задержанные подростки чуть не сгорели в полицейской машине в Иркутске 7
14:48
Резонансное преступление. Кого посадят за убийство Михаила Седова? 5
14:34
Военный самолет Ан-12 приземлился без шасси в аэропорту Екатеринбурга 6
14:32
Алтайские школьники могут подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ онлайн 0
14:21
Россиянам хотят уменьшить размер прожиточного минимума 17

© ИА «Амител», 1999 — 2019
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 00695 от 14.08.2017 Управление Роскомнадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.