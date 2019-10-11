Двум районам Алтайского края выдали 30 млн рублей на резервный уголь

Глава региона подписал распоряжение о распределении субсидий на обеспечение топливными ресурсами между бюджетами муниципалитетов.
10 млн рублей выделено Локтевскому району и 20 млн рублей – Каменскому району.
За счет этих средств муниципалитеты смогут сформировать запас топлива на 45 суток, что позволит избежать чрезвычайных ситуаций зимой и обеспечить бесперебойную подачу тепла в отопительный период.
По данным Министерства строительства и ЖКХ по Алтайскому краю на 11 октября, на объектах малой теплоэнергетики Алтайского края сформирован нормативный запас топлива на 45 суток, который составляет 133 тысячи тонн – 102% от норматива. Резервный запас топлива составляет 22 тысячи тонн, сообщает официальный сайт региона.
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