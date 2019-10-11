"Стань донором. Спаси жизнь!": в Барнауле пройдет социальная акция

Социальная межвузовская акция "Стань донором. Спаси жизнь!" пройдет с 14 по 18 октября 2019 года в столице Алтайского края.
14 октября в акции примут участие студенты технического вуза, 15 октября приглашаются студенты классического, медицинского вузов и Барнаульского юридического института, 16 октября акция пройдет для студентов педагогического и аграрного университетов, 17 октября – для бойцов студенческих отрядов, а 18 октября – для студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры.
Организаторы мероприятия – студенты АлтГТУ и КГБУЗ "Алтайский краевой центр крови" – отмечают, что принять участие в акции и сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие. С 8:30 до 12:00 на площади Сахарова будет работать мобильная станция переливания крови.
Каждый участник акции получит компенсацию на питание, справку на один день отдыха, сувениры и подарочные сертификаты партнеров мероприятия.
Праздничный старт акции будет дан 14 октября в 13:00 на главной площади АлтГТУ.
В этом году социальный проект "Стань Донором. Спаси Жизнь!" стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь) и приобрел краевой статус. К акции присоединилась молодежь Рубцовска и Бийска.
В Рубцовске в акции приняло участие 162 человека, а в Бийске донорами стал 181 человек.
Мероприятие проводится при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края, Союза машиностроителей России, общественной организации "Звездный свет", центра волонтерских проектов и добровольческих инициатив АлтГТУ, краевого штаба студенческих отрядов.
Подробная информация об условиях участия в акции размещена в официальной группе "Стань Донором. Спаси Жизнь!" в соцсети "ВКонтакте" и на едином сайте Службы крови.
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