"Фейерверк" на столе и "снег" в стакане: что посмотреть на фестивале Nauka 0+

С 10 по 12 октября 2019 года в Алтайском крае проходит Всероссийский фестиваль науки NAUKA 0+ *. Цель мероприятия – понятным и доступным языком рассказать обществу, чем занимаются ученые, как научный поиск улучшает качество жизни и какие перспективы он открывает современному человеку. Принципиальная особенность фестиваля в том, что он открыт и доступен для всех, кого интересует наука, независимо от возраста.

10 октября в концертном зале "Сибирь" состоялось торжественное открытие барнаульской площадки Всероссийского фестиваля науки Nauka 0+, на которое были приглашены талантливые школьники, победители олимпиад, участники научных конференций, а также студенты из числа именных стипендиатов президента Российской Федерации и губернатора Алтайского края.

Занимательная химия

На фестивале были широко представлены естественнонаучные разработки ученых Алтайского государственного университета. Пять площадок опорного вуза Алтайского края знакомили гостей праздника науки с достижениями физико-технического факультета, факультета химии и химико-фармацевтических технологий, Центра молодежного инновационного творчества "Эврика" АлтГУ, СКТБ "Радиотехника" и Яндекс.Лицея – образовательного проекта, реализуемого на базе классического университета.

Химики АлтГУ представили две интерактивных площадки, одна из которых была посвящена 45-летней истории развития химического факультета и его научным достижениям. Вторая, под названием "Удивительный мир химии", знакомила гостей фестиваля с практической стороной научных изысканий и привлекала их всевозможными химическими опытами с демонстрацией "фейерверка" на столе, "снега" в стакане, "фараоновых змей" и "поющих" цилиндров.

"Фестиваль науки в Алтайском крае проходит в десятый раз, и в этом году посвящен химии и всему, что с ней связано. Поводом для этого стала юбилейная дата 2019 года – 150-летие открытия периодической таблицы химических элементов Д.И. Менделеева. Поэтому все участники фестиваля – восемь вузов региона и около 30 научных организаций края – рассказывают молодому поколению о самых передовых научных достижениях в области химии. Одним из старейших в регионе является химический факультет Алтайского государственного университета, который в этом году тоже отмечает юбилейную дату – 45 лет со дня основания. На фестивале он представляет две площадки и знакомит гостей со всем многообразием своих научно-образовательных программ", – отметил на открытии министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко, уточнив, что сегодня дан старт новому научно-образовательному проекту "Развиваю науку Алтая", в котором примут участие молодые исследователи – школьники.

Устройство для адаптации к школе

Кстати, совместный школьно-студенческий проект на фестивале науки представил Центр молодежного инновационного творчества "Эврика" АлтГУ. Это прототип устройства, разработанного в рамках программы "Кадры будущего для регионов", под рабочим названием "Волшебный фонарь". Оно предназначено для коррекции гиперактивности и синдрома дефицита внимания у детей дошкольного возраста, работает на основе БОС-терапии (метода биологической обратной связи).

"Разработанное нашей командой устройство помогает гиперактивному ребенку научиться контролировать себя, свое поведение и концентрировать внимание, что поможет ему в будущем успешно адаптироваться в школе. "Волшебный фонарь" научит детей быть уравновешенными, спокойными, концентрироваться на одной задаче. А волшебный он потому, что рассчитан на детей дошкольного возраста, с которыми проще и эффективнее работать через сказочные образы", – пояснила директор центра молодежного инновационного творчества "Эврика" АлтГУ Ирина Томилова.

Интерактивную площадку, демонстрирующую достижения АлтГУ в области программирования роботов, а также ряд занимательных радиофизических эффектов на фестивале представил физико-технический факультет и команда СКТБ "Радиотехника".

Еще одной локацией Алтайского госуниверситета на фестивале науки была интерактивная площадка "Яндекс.Лицея" – образовательных курсов по обучению школьников программированию на примере языка Python*.

Напомним, что 12 октября во всех учебных корпусах опорного Алтайского госуниверситета в рамках фестиваля науки Nauka 0+ будут организованы тематические площадки, состоятся открытые лекции, презентации и мастер-классы. Всего – около 50 мероприятий.

*Наука 0+, Питон – прим. ред.