Минфин предложил наказывать банки за навязывание страховок по кредитам

Российским банкам хотят запретить навязывать дополнительные услуги при оформлении кредитов или займов, сообщает "Ъ".
В Министерстве финансов считают, что эти меры поспособствуют добросовестной конкуренции и защитят права заемщиков.
Поправки в закон предусматривают возмещение заемщику убытков, которые он понес из-за нарушения его права на выбор дополнительных услуг. Сумму предполагается возмещать в двукратном размере.
При займах на срок более года ведомство предлагает запретить обязывать заемщиков страховаться на весь срок кредитования, если страховые платежи будут внесены единовременно.
В Центробанке эту инициативу поддержали, но отметили, что подобные меры "не исключают возможности недобросовестных действий отдельных кредиторов".
Комментарии
Я могу назвать эти банки!?
- Все!!!