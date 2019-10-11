Минздрав назвал регионы, где проживает больше всего алкоголиков

Наибольшее количество алкоголиков проживает в Чукотском автономном округе, пишет РБК со ссылкой на исследование Минздрава.
Там на 10 тысяч жителей старше 18 лет приходится 29 алкоголиков. На втором месте – Якутия, где на 10 тысяч жителей 23 человека с таким диагнозом. На третьем месте Ненецкий автономный округ (20 пациентов на 10 тысяч).
Каждый десятый человек с алкогольной зависимостью проживает в Пермском крае, Башкирии, Татарстане или Пензенской области.
В Алтайском крае на 10 тысяч человек приходится от 10 до 15 алкозависимых.
В целом количество людей, наблюдающихся у наркологов из-за алкоголизма, ежегодно снижается. В последнее время темп этого падения увеличился.
Комментарии
У них нет какого то там фермента и алкоголь завладевает ими полностью и неизлечимо.
И вопрос! Почему МЕСТНОГО к ним не включили?
В целом, количество людей, наблюдающихся у наркологов из-за алкоголизма ежегодно снижается. В последнее время темп этого падения увеличился.
Психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица и при наличии его информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство
Закон РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании"
)))
Психиатрическая помощь оказывается при добровольном обращении лица.
Да ладно. С белкой или с намеками на нее сразу увозят в стационар, без лишних разговоров.