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Коттедж с родником и фитобочкой продают вблизи Барнаула за 10 млн рублей

, ИА "Амител"
Для отопления дома установлено три разных котла – твердотопливный, газовый и электрический

Площадь двухэтажного дома – 290 "квадратов" / Фото: altayrealt.ru

Интересный коттедж выставили на продажу в пригороде Барнаула. Находится он в селе Бобровка, в микрорайоне Березка-7, пишет "Алтайский портал недвижимости".

Дом расположен на участке площадью 15 соток, обнесенном забором из лиственницы. На территории есть родник, который стекает в небольшой декоративный пруд. Имеется и своя скважина, обеспечивающая автономным водоснабжением.

Есть большой бетонированный паркинг, гараж на две машины, который объединен с домом. Отдельно стоит банный комплекс площадью 90 кв. метров из оцилиндрованного бревна. В комплексе: теплый пол, комната отдыха с камином, кухня, санузел, парная, фитобочка, душевая, погреб и чердачное помещение, которое используется под летние комнаты.

Площадь двухэтажного дома – 290 "квадратов". Внутри свободная планировка, подготовлен под чистовую отделку.

Толщина стен – 2,5 кирпича и утеплитель между слоями, облицовка – виниловый цокольный сайдинг, межэтажные перекрытия – пустотная плита, крыша – металлочерепица.

Для отопления установлены три разных котла – твердотопливный, газовый и электрический. На первом и втором этажах панорамное остекление.

Дому около семи лет. Продают его за 10 млн рублей. Собственники рассматривают обмен на квартиры и другие варианты реализации.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

11.10.2019 15:31
- гость -

Семь лет стоит в качестве недостроя?...

11.10.2019 15:40
гость

Дом в деревне за 10 лямов, еще и недоделанный ? ню-ню ))

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