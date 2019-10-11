Коттедж с родником и фитобочкой продают вблизи Барнаула за 10 млн рублей

Площадь двухэтажного дома – 290 "квадратов" / Фото: altayrealt.ru
Интересный коттедж выставили на продажу в пригороде Барнаула. Находится он в селе Бобровка, в микрорайоне Березка-7, пишет "Алтайский портал недвижимости".
Дом расположен на участке площадью 15 соток, обнесенном забором из лиственницы. На территории есть родник, который стекает в небольшой декоративный пруд. Имеется и своя скважина, обеспечивающая автономным водоснабжением.
Есть большой бетонированный паркинг, гараж на две машины, который объединен с домом. Отдельно стоит банный комплекс площадью 90 кв. метров из оцилиндрованного бревна. В комплексе: теплый пол, комната отдыха с камином, кухня, санузел, парная, фитобочка, душевая, погреб и чердачное помещение, которое используется под летние комнаты.
Площадь двухэтажного дома – 290 "квадратов". Внутри свободная планировка, подготовлен под чистовую отделку.
Толщина стен – 2,5 кирпича и утеплитель между слоями, облицовка – виниловый цокольный сайдинг, межэтажные перекрытия – пустотная плита, крыша – металлочерепица.
Для отопления установлены три разных котла – твердотопливный, газовый и электрический. На первом и втором этажах панорамное остекление.
Дому около семи лет. Продают его за 10 млн рублей. Собственники рассматривают обмен на квартиры и другие варианты реализации.
Комментарии
Семь лет стоит в качестве недостроя?...
Дом в деревне за 10 лямов, еще и недоделанный ? ню-ню ))