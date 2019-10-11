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Условия выплаты пособия по уходу за ребенком предложили изменить

, ИА "Амител"
В Минтруде отметили, что их инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие
Условия выплаты пособия предлагают дополнить новым пунктом / Фото: Vivat-shop.ru

Условия выплаты пособия предлагают дополнить новым пунктом / Фото: Vivat-shop.ru

Претендовать на выплату пособия по уходу за ребенком до полутора лет должны только те, кто фактически ухаживает за ним, пишет РБК со ссылкой на соответствующий проект поправок в закон о социальном страховании.

По данным издания, Минтруд России предлагает дополнить условия выплаты пособия новым пунктом: "В случае если в период работы застрахованного лица на условиях неполного рабочего времени уход за ребенком осуществляет иное лицо, право застрахованного лица на ежемесячное пособие по уходу за ребенком прекращается".

Другими словами, если пособие по уходу за ребенком оформлено на мать, но фактически уход осуществляет другой человек, например бабушка, то именно она и должна получать выплату. Соответственно, мать ребенка, в случае если она работает неполный рабочий день, а уход фактически осуществляет бабушка, не должна иметь права на получение указанного пособия.

Сейчас выплата пособия не прекращается, если его получатель (мать или отец ребенка, опекун или другой родственник), находятся в отпуске по уходу за ребенком и продолжают работать неполный рабочий день или на дому.

В Минтруде отметили, что их инициатива направлена против злоупотребления правом на пособие. Ведь если мать или отец, формально работая неполный рабочий день, фактически проводят на работе больше времени, чем остается для полноценного ухода за ребенком, то пособие получать не должны, считают в министерстве.

Сегодня в России размер ежемесячного пособия составляет 40% среднего заработка получателя, но не может быть меньше 3,3 тыс. рублей на первого ребенка и 6,6 тыс. рублей на второго.

Автор:
Денис Хадов Автор новостей 8-960-936-68-54

Комментарии

11.10.2019 17:19
женщина

вот это подход! где логика?

11.10.2019 18:07
- гость -

А логика простая - пенсия бабушки заведомо меньше зарплаты матери до ухода в декретный отпуск, с которой и платится пособие. Так что бабушке и платить придется меньше. Ничего личного - просто бизнес!
И никого не интересует вопрос - почему молодая мать вынуждена выйти на работу до завершения декретного отпуска?

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