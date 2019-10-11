Дорожники рассказали, когда начнется ремонт Старого моста в Барнауле

Ремонт Старого моста в Барнауле планируют начать в декабре 2019 года, сообщает УПРДОР "Алтай".
Автомобильная часть моста на время проведения работ будет закрыта. Железнодорожные пути планируют перенаправить с помощью временных платформ и переустройства коммуникаций. Контактную сеть, которая проходит под автодорожной частью моста, обесточат, железнодорожный транспорт пойдет по соседней ветке.
Основные работы пройдут в два этапа. В 2020 году произведут демонтаж всех элементов мостового полотна, вместо старых бетонных плит установят новые металлические ортотропные. В 2021 году проведут ремонт двух эстакад и заменят все основные конструктивные элементы.
Согласно контракту, работы должны будут закончить в ноябре 2021 года. Следующий ремонт мосту понадобится не раньше чем через 20 лет.
Комментарии