Бывшую больницу под Барнаулом превратили в медико-социальный пансионат

Типовое двухэтажное здание бывшей больницы в поселке Новые Зори под Барнаулом отремонтировали под медико-социальный пансионат. Он предназначен для престарелых людей, тяжелобольных и тех, кто нуждается в специальном, в том числе паллиативном уходе. Здесь есть все, чтобы человек чувствовал себя максимально комфортно.

Почему стоит выбрать пансионат "Новые Зори"?

Выбирая место, где может в комфорте жить близкий пожилой человек, место, где окажут помощь больным, многие сталкиваются с проблемами. Частные приюты порой грешат несоблюдением санитарных и других норм, потому что располагаются в обычных коттеджах. В них нет специальной системы вентиляции, а выйти на улицу можно только по лестнице. Для малоподвижных или неходячих людей это фактически запрет на прогулки.

В государственных домах престарелых таких проблем нет, но попасть туда сложно из-за многоступенчатого и изматывающего оформления документов. Получить паллиативную помощь и вовсе тяжело из-за дефицита мест.

В медико-социальном пансионате "Новые Зори", который расположен от Барнаула в трех километрах, не так. Здесь уже было здание больницы, поэтому ее архитектура и планировка отвечают санитарным нормам медучреждений.

Но прежде чем открыться, здание отремонтировали, начав с инженерных систем. Теперь у пансионата новая вентиляция, водопровод, отопление и канализация. Плюс появилась система видеонаблюдения. Она обязательна на территории для общих помещений, а в палатах ее можно запустить по желанию родственников: они смогут видеть происходящее со своих смартфонов.

Как устроен новый пансионат?

Важно, что в "Новых Зорях" предусмотрели лифт на второй этаж, убрали все пороги, прикрепили поручни и устроили пандусы, оборудовали выход на большой балкон из комнаты дневного пребывания. Тем самым здесь создали все условия, чтобы постояльцы могли проводить время на свежем воздухе: выходить в парк на участке (площадь 83 сотки), любоваться роскошной елью и даже прогуляться в сосновый бор, чтобы зарядиться энергией природы.

Ремонт прошел и в палатах пансионата. Теперь они одно-, двух- и трехместные, и в каждой есть свой санузел и душ с широкими дверными проемами и конструкциями для удобства гигиены людей на кресле-каталке. Для пансионата закупаются специальные высокие кровати, с которых легко вставать пожилым, а также функциональные, предназначенные для нуждающихся в медицинском уходе и процедурах.

Будет ли медицинское сопровождение в пансионате?

Задача пансионата – оказать квалифицированную медицинскую помощь и достойный уход. Сейчас медико-социальное учреждение получает лицензии на оказание медицинских услуг, в том числе по паллиативной помощи. Но уже сейчас проживающие могут пользоваться услугами медиков, потому что в соседнем помещении с "Новыми Зорями" находится действующая поликлиника.

Но самое главное, в пансионате формируют штат из доброжелательного, отзывчивого и профессионального персонала, который понимает специфику предстоящей работы.

Сколько будет стоить проживание в пансионате "Новые Зори"?

Учитывая набор опций – инженерию здания, планировку, парк, расположение, персонал, набор услуг – проживание в пансионате "Новые Зори" будет не самым дешевым в Алтайском крае. Но, подчеркивают его организаторы, такой цели и не было. Стояла задача организовать максимально комфортное проживание людей.

Когда откроется пансионат "Новые Зори"?

Здесь завершаются последние приготовления, чтобы принять первых постояльцев, и продолжается набор сотрудников. Пока вакантна и должность руководителя.

Также инвестор готов рассмотреть предложения от заинтересованных фондов и потенциальных партнеров о сотрудничестве.

Пансионат "Новые Зори", телефон для связи: 69-000-8, по сотрудничеству: 534-834