МВД заплатит 3 млн рублей за помощь в поисках серийного душителя пенсионерок

В 2011-2012 годах подозреваемый совершил ряд преступлений в Татарстане, Приволжье и на Урале, сообщили в СК по региону.
В указанный период было произошло более 30 идентичных убийств престарелых женщин. Во всех случаях жертвами были одинокие пенсионерки от 75 до 90 лет. Преступник, используя их доверие и представляясь сотрудником ТСЖ либо социальных служб, проходил в квартиру, где душил их удавкой, например, поясом от халата потерпевшей.
В настоящее время преступления остаются нераскрытыми, но следователи продолжают искать подозреваемого. В ведомстве рассказали о приметах предполагаемого убийцы:
– мужчина в возрасте от 20 до 35 лет;
– среднего роста (около 175 см);
– худощавого телосложения, при этом физически развит, внешность невыразительная;
– городской житель, вырос в неполной семье или воспитывался без родителей;
– имеет невысокий социальный статус и уровень материального благополучия;
– имеет криминальный опыт;
– образование – среднее.
За реальную помощь в поимке преступника МВД гарантирует вознаграждение в размере трех миллионов рублей.
Комментарии
А-ха-ха-ха, Родион Раскольников вышел на новый уровень!
11.10.2019 16:21
- гость -
Тебе смешно убогому ? Но следующей жертвой может быть твоя мать. Тоже будешь смеяться ?
от 20 до 35 лет
Описка? В 12 лет начал тогда свою деятельность?
Душители пенсионерок и пенсионеров известны. Чего их искать-то?
Три лимона из фонда мусарского жалования, или с населения ???