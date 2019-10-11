Нобелевскую премию мира получил премьер-министр Эфиопии

Нобелевскую премию мира в 2019 году получил премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед Али, сообщает РИА "Новости".
Он поспособствовал решению приграничного конфликта с Эритреей.
"За его усилия по достижению мира и международного сотрудничества", – заявила председатель норвежского нобелевского комитета Берит Райсс-Андерсен.
Она добавила, что кому-то этот шаг может показаться преждевременным, потому что обстановка в регионе остается напряженной, но в Осло считают, что работа политика "заслуживают поощрения и поддержки".
В этом году на награду также претендовали шведская активистка Грета Тунберг, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн, вождь бразильского племени каяпо Раони Метуктире и другие.
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