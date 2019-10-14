Барнаульский застройщик получил разрешения на три пятикорпусные высотки

Строительная компания Нодара Шонии "Профресурс" получила разрешение на 15 жилых домов. Многоэтажки должны быть готовы в сентябре 2023 года, сказано на сайте мэрии. Особенность в том, что застройщик планирует строить с проектным финансированием банка, поэтому деньги дольщиков будут аккумулированы на эскроу-счетах.
Территория застройки ограничена улицами Солнечная Поляна, Взлетная, проезд Северный Власихинский и Павловский тракт. Разрешения выданы на объекты по адресу Павловский тракт, 307, проезд Северный Власихинский, 122, улица Солнечная Поляна, 94. На каждом предусмотрено строительство пяти корпусов – фактически отдельно стоящих домов. Запланировано, что объекты возведут в несколько этапов.
Ранее Нодар Шония говорил, что всего на площадке планировалось 16 многоквартирных домов из кирпича, панели и монолита общей площадью около 125 тыс. кв. м. Также в квартале предусмотрены школа, детсад, поликлиника, магазины и другие объекты.
Напомним, что в начале года стало известно, что Нодар Шония, собственник компании "Селф", приобрел территорию автомобильного рынка, который расположен вдоль Павловского тракта около ТЦ Metro. Участок входил в состав квартала 2011 и ранее планировался под застройку жильем, но в силу ряда обстоятельств перешел в собственность к частному лицу.
Застройщиком нового квартала выступит специально созданная компания "Профресурс". Банковское проектное финансирование квартала рассчитано на три года, говорил ранее Нодар Шония изданию "Аргументы и Факты".
Таким образом, вдоль Павловского тракта в Барнауле сейчас заложено четыре новых квартала. На них работают ИСК "Союз", "Адалин-Строй", "Алгоритм", "Жилищная инициатива" и "Селф". Причем для последнего – это первый опыт квартального строительства. До сих пор Нодар Шония возводил отдельные дома или жилые комплексы.
Комментарии
Молодцы строители.
все, павловский тракт сдохнет окончательно.
Китайская строительная мафия по подобной кредитно-откатной "схеме" целые города отгрохать умудрилась, в которых никто не живет и жить не собирается, и у которых нет вообще никаких перспектив на будущее, но на которых озолотились и чиновники, и строители, и банкиры.
Единственная отрасль, процветающая в стране. И всё бы ничего, но накроется медным тазом, как и "высокотехнологично-сетевая купи, опять перепродай" сразу же, как только будут исчерпаны рентабельные месторождения, то, что у уважающих себя народов называется "достояния будущих поколений".
Какова этажность планируемой застройки?
Блииин... Павлик встанет колом!!!!!
14.10.2019 08:05
Сергеев
Вы про какие месторождения, которые будут исчерпаны? Или просто, как обычно, трепете языком?
Про единственную процветающую отрасль тоже бредятина.
А зачем новую фирму делать ? Поди как все застройщики, построил как попало и тут же обанкротил что бы компенсации не платить. Стандартная схема.
Без развитие транспортной системы, подобная застройка просто преступление перед городом и его жителями. Формат спального микрорайона это тупик.
Ой как здорово, обязательно там куплю!
Всего лишь 15 минут до исторического центра города
"Участок входил в состав квартала 2011 и ранее планировался под застройку жильем, но в силу ряда обстоятельств перешел в собственность к частному лицу."
А теперь у "нужного" физлица земля выкуплена по тройной стоимости? Или это была земля самого Шонии?
Кто ответит за "ряд обстоятельств", кто на этом заработал некисло?
Городу приходит конец, т. к. перспектив нет. Лет через 20, ббарнаул будет таким же городом, как сейчас Рубцовск
А авторынок теперь где будет?