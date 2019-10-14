Национальные диаспоры на Алтае выяснят, кто лучше всех играет в шахматы

Шахматный рапид-турнир "Дружба народов" с участием команд национальных диаспор пройдет 19 октября в Барнауле уже в третий раз. В нем примут участие команды национальных диаспор. Организаторами выступили Союз армян Алтайского края и региональная федерация шахмат.
Как сообщили в федерации, турнир станет одним из главных событий большой программы празднования Дня шахмат в Алтайском крае. В течение трех дней – с 18 по 20 октября – в различных городах и районах края состоятся самые разные шахматные соревнования и мероприятия. Организаторы приглашают всех любителей интеллектуального вида спорта принять участие в этих турнирах.
Мероприятие подготовлено в рамках социально значимого проекта "Национальная палитра", направленного на изучение и сохранение опыта межэтнического взаимодействия с использованием средств государственной программы Алтайского края "Реализация государственной национальной политики в Алтайском крае" на 2017-2021 годы.
По словам президента краевой федерации шахмат Артема Поломошнова, такие турниры помогают взаимодействию и общению людей самых разных национальностей. Девиз Международной шахматной федерации ФИДЕ звучит как "Мы – одна семья".
Церемония открытия турнира "Дружба народов" начнется в краевом шахматном клубе (Барнаул, ул. Гоголя, 42) 19 октября в 15:50. Начало первого тура в 16:00. В этот день во всех школах, детско-юношеских центрах, секциях края состоятся различные шахматные состязания. В прошлом году, по подсчету федерации, в региональном Дне шахмат приняли участие около 70 тысяч человек.
Комментарии
А русскую диаспору забыли пригласить