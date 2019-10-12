Чтобы всегда было тепло. Новую котельную запустили в Поспелихе

Чтобы не допустить увеличения износа тепловых сетей в Алтайском крае, необходимо ежегодно менять около 150 км труб. Сейчас в регионе стремятся к этим показателям. В 2019 году в районах и городах Алтайского края за счет средств региона заменили более 100 км сетей, построили 22 модульные котельные. Сама большая из них 1 октября заработала в Поспелихе.

Модернизация и оптимизация

С апреля по октябрь в Поспелихе проводили реконструкцию и капитальный ремонт центральной котельной № 1. Работы выполнены по программе "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами". Как отметил глава Поспелихинского района Игорь Башмаков, строительство котельной было необходимо по нескольким причинам.

"Четыре котельные в Поспелихе раньше работали на щепе. То есть котлы и вся система соответствовали этому виду топлива. Щепу нам поставлял Рубцовский ЛПК, но после открытия в Павловске деревообрабатывающего комбината поставки прекратились. Поэтому нам срочно потребовалось переоборудовать котельные под уголь. Но модернизация системы отопления в Поспелихе была необходима еще и потому, что сети много лет капитально не ремонтировались. Была угроза порывов, некачественного предоставления услуг", – отметил он.

Сейчас вместо четырех котельных работает одна, но ее мощностей достаточно для подачи тепла в дома и на социальные объекты. Кстати, к ней подключены больше 30 многоквартирных домов и более ста частных, детский сад, три школы и административные здания. Старые котельные решено сохранить, превратив в насосные станции.

"В котельной установлено новое оборудование, есть шесть котлов, которые позволяют регулировать подачу тепла в дома. Также появилось оборудование для автоматической подачи угля и удаления шлака. Объект получил два новых склада для топлива и отходов. Три старые котельные пока выполняют функции насосных станций, которые позволят подавать тепло в нужном объеме, если случится какой-то форс-мажор. Если в этом году все пройдет в штатном режиме, на следующий год мы их уберем", – отметил заместитель главы администрации Поспелихинского района по оперативным вопросам Дмитрий Жилин.

Параллельно со строительством котельной в райцентре переложили четыре километра сетей. Жильцы домов и работники административных зданий уже 1 октября почувствовали тепло в зданиях.

"Когда отопление запустили, в школе стало тепло. У нас есть солнечная и несолнечная сторона. Раньше в холодное время на несолнечной стороне было холодно, вручную спускали воздух, чтобы стало теплее. Сейчас мы замерили, там температура +22 градуса. Надеемся, что также будет и зимой", – отметила директор Поспелихинской средней школы № 2 Наталья Мойсиевская.

Сейчас работы на сетях находятся на завершающей стадии, отметил глава района. Сотрудники подрядной организации проводят утепление и защиту новых теплотрасс. Работы планируют закончить до конца октября.

Менять 150 км сетей

Стоимость строительства котельной и сетей в Поспелихе составила около 100 млн рублей. Власти региона предполагают, что современное оборудование и новые сети позволят райцентру ежегодно экономить бюджетные средства.

"В 2019 году в рамках государственной программы "Обеспечение населения Алтайского края жилищно-коммунальными услугами" на модернизацию теплового комплекса в регионе выделено 1 млрд 66 млн рублей. В прошлом году было 560 млн рублей. После замены оборудования, строительства новых сетей и котельных, реконструкции старых объектов, мы планируем получить экономию. Средний процент износа теплосетей по Алтайскому краю составляет 63%. Это средний показатель по России. Чтобы не допустить увеличения процента износа, необходимо ежегодно менять не менее 3% сетей, а это 150 км. Сейчас мы активно приближаемся к этому показателю", – рассказал заместитель начальника управления по ЖКХ Минстроя Алтайского края Дмитрий Власов.

Справка

В 2019 году для повышения качества предоставления услуг ЖКХ населению Алтайского края проводится ремонт на 85 объектах малой теплоэнергетики, заменяется более 100 км теплосетей и более 200 котлоагрегатов, устанавливается 22 новые модульные котельные. Сейчас региональным Минстроем подготавливается перечень объектов, которые будут модернизированы в следующем году.