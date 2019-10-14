Пожары и смертельная опасность: к чему приводит воровство электроэнергии

Набросы на электрические провода, использование магнитов и потребление электроэнергии в обход счетчика – на что идут потребители, чтобы не платить за свет и к каким последствиям это может привести в эфире на радио "Эхо Москвы в Барнауле" рассказал начальник отдела технического аудита Барнаульской горэлектросети Юрий Власов.

Противозаконные схемы

Хищения электрической энергии являются самым настоящим воровством. Речь идет о случаях вмешательства в работу прибора учета, искажений показаний счетчика, самовольных подключений в обход учета, срыва пломбы, или еще их называют знаком визуального контроля. Ситуации, когда у абонента сломался счетчик, но он об этом своевременно не сообщил, тоже расцениваются как воровство электрической энергии. И даже существует такой термин, как "бездействие", то есть несвоевременное информирование энергоснабжающей организации о выходе прибора учета из строя. За это предусмотрена ответственность.

Постоянная проверка

Любой взрослый человек, не имея опыта и знаний в области электроэнергетики, может определить, работает у него счетчик или остановился. Это можно увидеть, например, передавая показания прибора учета. Если в каком-то месяце он намотал мало электроэнергии или ничего не намотал, то нужно обратиться в энергоснабжающую организацию. Ее сотрудники проверят счетчик и сделают заключение, пригоден ли он к дальнейшей эксплуатации или нет. Если в работе счетчика будут выявлены неисправности, такие как неработающий счетный механизм или не вращающийся диск, то его показания не могут учитываться в расчетах. В этих случаях по законодательству при начислениях будет использоваться норматив потребления с коэффициентом 1,5. Когда нарушение зафиксировано по акту о несанкционированном вмешательстве в работу прибора учета, то применяется уже коэффициент 10.

Вредные советы

У любой истории есть свое логическое завершение. У энерговоровства – это неотвратимость наказания. Тот, кто допускает хищение электрической энергии, всегда за это отвечает. Поэтому никому не рекомендую идти по этой опасной дороге, кто бы какую экономию ни обещал, какими бы уловками ни делился. Не следует слепо доверять всему, что говорят и пишут. Любую информацию нужно проверять, иначе будут печальные последствия. У моего знакомого такая история была. Он по совету попытался в микроволновке зарядить свой айфон за минуту до 100%. В итоге теперь у него нет ни микроволновки, ни телефона.

Опасное движение

Специфика электричества такова, что его, как и газ, не видно. Но в газ добавляют различные смеси, чтобы при утечке почувствовать его запах, с электричеством так не сделаешь. Его не почувствуешь и не увидишь, поэтому оно таит в себе огромную опасность. Во время наброса энерговоры соединяют разные по материалам провода. Это приводит к возникновению сопротивления, нагреву, и в итоге к пожарам. Когда слушаешь оперативную сводку ГО и ЧС, то в основном выделяешь три причины пожаров: замыкание в электрической проводке, нарушение печного отопления и курение. Но недобросовестные потребители о безопасности не заботятся, они думают о наживе. Хотя затраты на оплату электроэнергии в большинстве случаев составляют примерно 2% от семейного бюджета.

Серьезный ущерб

Никто не думает о том, что может случиться в момент несанкционированного подключения. Между тем поучительных историй очень много. В Железнодорожном районе в доме на два хозяина одного собственника отключили от сетей электроснабжения. Он начал подключаться и спалил дом, в том числе и половину соседей. Хорошо, что все остались живы. Но так везет не всем. Были случаи, когда человек в многоквартирном доме "химичил" со счетчиком, и во всем подъезде, а это 40 квартир, сгорела бытовая техника. Это телевизоры, микроволновки, холодильники, у многих еще и компьютеры.

Прерванная жизнь

Несколько дней назад в Воронеже из-за энерговора через систему отопления пошел электрический ток. Потребитель захотел своровать электричество и использовал в качестве нулевого проводника систему теплоснабжения. В Барнауле было несколько несчастных случаев со смертельным исходом. Один из последних очень печальный, когда потребитель после отключения электроэнергии за задолженность сделал наброс на провода. Провод провис и коснулся металлического забора. Как раз был дождь, проходившая мимо женщина наступила в лужу и задела за забор. Произошел контакт, и жизнь человека оборвалась. В ходе судебного разбирательства виновнику дали условный срок.

Необоснованные стереотипы

У некоторых граждан укоренилось заблуждение, что электрическая энергия – достояние народа и должна быть бесплатной. Они не задумываются, что ее надо произвести, затем транспортировать от источника генерации до потребителя и преобразовать из одного напряжения в другое. Некоторым надо, чтобы электричество стоило копейки, и лучше бы за него вообще не платить. Но электроэнергия – это обычный товар, у которого своя экономически обоснованная цена.

Альтернативная энергия

У нас в городе был потребитель, который заявил, что будет с помощью специальной установки получать электричество из энергии ветра и демонстративно отключился от наших сетей. Правда, при проверке выяснилось, что он бросил перемычку от сетей соседа. Ветра на все не хватало. Альтернативные источники электроэнергии покрывали лишь 50% его потребления. Хотя в некоторых случаях современные технологии выручают. Я являюсь радиолюбителем и всегда использую солнечную батарею, когда выезжаю на природу. Таких экономичных и эффективных вариантов много и их надо при возможности применять.

Спасительный звонок

В горэлектросети работает телефон доверия. Можно позвонить по номеру 359-000 и оставить необходимые сведения. Каждое утро один из сотрудников прослушивает всю записанную информацию. По опыту скажу, что примерно половина из поступающих сообщений о хищениях электроэнергии не подтверждаются. Например, как-то нам сообщили, что сосед живет в доме, но труба занесена снегом, газа нет. Казалось бы, верный признак обнаружить энерговора. Но выяснилось, что человек дом давно законсервировал и у него другое место жительства. Но он постоянно приезжал, чистил дорожки и создавал видимость своего присутствия. Поэтому и ввел соседей в заблуждение.

Уголовная ответственность

При незаконных схемах потребления электроэнергии за каждое нарушение придется отвечать по административному и уголовному кодексам. Уголовным кодексом за серьезный ущерб предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет. В этом году штрафы за самовольное повторное подключение к сетям для физических лиц увеличили до 30 тысяч рублей, а для юридических – до 300 тысяч рублей. Поэтому цена за незаконное пользование энергоресурсами достаточно высока. Соглашусь, что в жизни любого человека бывают проблемы и сложности, в том числе и финансовые, но всегда можно прийти в Барнаульскую горэлектросеть и мы поможем найти вариант решения оплаты задолженности за электроэнергию. Самовольное подключение к электросетям таким выходом точно не является. Оно в любой момент могут привести к трагедии.