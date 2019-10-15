Едем в соседнее село: как на Алтае перевозят в больницы инвалидов и пожилых

В районы Алтайского края уехали 15 новеньких "Газелей". Это связано с тем, в рамках проекта "Старшее поколение" национально проекта "Демография" будут проводиться дополнительные обследования здоровья людей старше 65 лет, прежде всего жителей сельской местности. Эту работу в нашем регионе организует Министерство социальной защиты Алтайского края. Центры социального обслуживания населения вместе с учреждениями здравоохранения будут оказывать такие услуги, чтобы пожилые люди оперативно и с комфортом проходили все дополнительные мероприятия по диспансеризации.

9 октября специалисты Министерства социальной защиты и журналисты посетили села Сорочий Лог и Березовка и посмотрели на работу мобильных бригад центра социального обслуживания края на примере Первомайского района.

Доехать до врача

Вере Мещеряковой из села Сорочий Лог 68 лет. Раз в два года она, как и другие пенсионеры в ее возрасте, должна проходить обязательную диспансеризацию. Болезни с годами все чаще дают о себе знать: то сердце "схватит", то давление подскочит. В селе есть фельдшер, которая может оказать первую помощь, сделать кардиограмму, но получить консультацию узкого специалиста можно только в районной больнице в селе Березовка.

Но у нее, как и у всех пенсионеров и инвалидов Первомайского района, имеется возможность пройти медицинское обследование. В первую поездку собиралась, как на праздник.

Откуда автомобили

Автомобили закупили по региональному проекту "Старшее поколение", которое реализуется в крае в рамках нацпроекта "Демография". На эти цели было выделено 28 миллионов рублей. "Газели" не простые. Внутри каждого автомобиля специальный подъемник для транспортировки людей с ограниченными возможностями здоровья.

Микроавтобусы оборудованы системой ГЛОНАСС, тахографами и кондиционерами. Вместимость – до 8 человек.

Новые "Газели" получили 15 комплексных центров, работающих в структуре Минсоцзащиты. Большинство машин уехали в крупные районы. Всего же сегодня в крае работают 22 комплексных центра.

"В этом году проект работает в пилотном формате. У специалистов комплексных центров будет свой план-график: сколько и куда людей перевезти, чтобы транспорт был загружен эффективно. Уже разработан и действует межведомственный регламент работы. Посмотрим, как все это будет работать в целом, – пояснил член Регионального штаба ОНФ в Алтайском крае, заместитель председателя комитета по здравоохранению и науке АКЗС Николай Якушев.

Социальная помощь

"Многим пожилым людям требуется помощь при транспортировке в медучреждения. Так, у кого-то из них проблемы со зрением или со слухом. Некоторые тяжело ходят и ездили в больницу на рейсовом автобусе или на такси. Поэтому автомобили, закупленные по программе, это не то чтобы даже медицинская, а социальная помощь для таких граждан", – уверена главный врач Первомайской ЦРБ Жанна Бубнова.

Николай Якушев утверждает, что региональный проект будет развиваться дальше. Результатом этой работы должно стать повышение качества жизни пожилого человека.

"Уже в рамках планирования бюджета на следующий год мы закладываем дополнительные финансы на обслуживание этих автомобилей. Реальные цели на ближайшие шесть лет – сократить общую смертность населения региона как минимум на 5%", – заключил Якушев.