Пьяный рецидивист в Алтайском крае поджег жену и не давал ей выйти из дома

46-летний жительТюменцевского района обвиняется в покушении на убийство собственной жены, сообщает СК по региону.
По данным следствия, мужчина вместе с супругой распивал алкогольные напитки и в ходе застолья между ними произошел конфликт.
В ходе ссоры обвиняемый ударил жену по шее, облил ее бензином и поджег. При этом он не давал женщине выйти из дома.
Довести умысел на убийство до конца преступнику не удалось. 36-летнюю женщину смогли спасти врачи.
Следователи выяснили, что в 2018 году мужчина освободился из тюрьмы, где отбывал наказание за убийство. Уголовное дело в отношении него передано в суд для рассмотрения по существу.
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