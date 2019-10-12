Сырные сконы: завтрак, перед которым невозможно устоять

Готовят все! Сырные сконы – завтрак, который точно станет вашим любимым, так как устоять перед ним невозможно, уверяет наша фудблогер Sofi. Тем более что готовится он всего 15 минут. Нежно, ароматно, сырно, прямо из духовки к утреннему столу. Итак, бежим на кухню:
Сырные сконы
- После приготовления вы получите 6-8 шт.
- Время приготовления: 15 минут
Что потребуется?
- сыр твердый – 100 г (выбирайте самый ваш любимый и вкусный)
- кефир или натуральный йогурт – 120 мл
- масло сливочное 30 г (обязательно холодное)
- разрыхлитель – 1 ч.л.
- сода –1/4 ч.л.
- соль – щепотка
- мука – 150-160 г
- кунжут (по желанию)
Как готовить?
В емкости смешать муку, соду, соль и разрыхлитель. Добавить холодное сливочное масло и растереть руками в крошку.
Влить кефир и добавить тертый сыр, замесить мягкое, нежное тесто. Лучше не забивайте его дополнительно мукой, чтобы сконы получились более нежными.
Присыпьте рабочую поверхность мукой и сформируйте из теста лепешку толщиной 1,5-2 см. Разрежьте на ровные треугольнички (6-8 штук). Сверху смажьте кефиром и посыпьте кунжутом.
Противень застелите пергаментом или смажьте растительным маслом. Выложите туда сконы и отправьте в разогретую до 180 °С духовку на 10-12 минут. Они должны немного подрумяниться, подняться, но остаться очень мягкими и нежными.
Вот и готово! Приятного аппетита!
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Комментарии
смешать муку, соду, соль и разрыхлитель.
Соду и разрыхлитель это все равно что масло и еще масло)