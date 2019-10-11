Уральские рабочие создали петицию с просьбой восстановить крепостное право

Металлурги и горняки из Челябинской области создали петицию с просьбой восстановить крепостное право в России, сообщает ura.ru.
Цель авторов флешмоба – привлечь внимание к тяжелому положению людей рабочих профессий. Авторы рассказали, что рабочие в моногородах и небольших населенных пунктах получают зарплату 12 тысяч рублей. На эти деньги, рассказывают создатели петиции, невозможно прожить и нельзя никуда уехать.
Проведение акции – инициатива членов Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР).
Авторы флешмоба рассказали, что несмотря на опасения коллег по цеху, начальство их на ковер пока не вызывало.
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