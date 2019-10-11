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Ученые обнаружили на дне Чудского озера фундамент древней церкви

, ИА "Амител"
Эксперты рассказали, что она датируется XV веком
Фото: Yandex

Фото: Yandex

Участники экспедиции к месту Ледового побоища обнаружили на дне Чудского озера фундамент древней церкви, сообщает ТАСС со ссылкой на декана географического факультета Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Дмитрия Субетто.

"Используя различные геофизические методы, обнаружили, по нашим предположениям, фундамент церкви, которая сейчас находится на глубине порядка одного метра в Чудском озере. Возраст этой церкви ориентировочно XV век, условно 1450 год", – сказал Субетто. Также он уточнил, что объект находится в 1,5 километрах от берега. 

Ученые намерены продолжить изучение объекта. По их словам, это позволит установить локацию Ледового побоища и, возможно, найти артефакты со времен сражения. 

Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

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