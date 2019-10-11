Фею-крестную в ремейке "Золушки" может сыграть темнокожий актер-гей

Американский актер и открытый гей Билли Портер может сыграть фею-крестную в ремейке мюзикла "Золушка", сообщает "Российская газета" со ссылкой на Variety.
Источник сообщил, что актер ведет переговоры с Sony. Представители компании эту информацию комментировать отказались.
50-летний актер является лауреатом премии "Эмми" за лучшую мужскую роль в сериале "Поза". Он стал первым темнокожим геем, победившим в номинации "Главный актер драматического сериала".
Роль самой Золушки в экранизации досталась 22-летней Карле Камиле Кабельо Эстрабао, кубино-американской певице, которая получила известность после участия в шоу The X Factor.
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