СМИ: Анастасия Заворотнюк находится в предкоматозном состоянии

Телеграм-канал Mash со ссылкой на собственные источники сообщил, что Анастасия Заворотнюк находится в состоянии сопора.
Сопор – это глубокое угнетение сознания с утратой произвольной деятельности. В этом состоянии больной не реагирует на окружающую обстановку, не выполняет никаких заданий и не отвечает на вопросы. Вывести человека из сопорозного состояния очень трудно, а при углублении этого состояния развивается кома.
Инсайдеры утверждают, что Заворотнюк не может самостоятельно передвигаться. На все процедуры ее возят с помощью специальных каталок. Врачи пытаются не допустить перехода предкоматозного состояния в кому.
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