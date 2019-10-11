Мошенник, представляясь сотрудником ГИБДД, выманивал деньги у доверчивых таксистов

Сотрудники УМВД России по городу Барнаулу задержали лжесотрудника ГИБДД, который подозревается в хищении денег у таксистов.
По версии правоохранителей, мужчина звонил в службы заказа такси Барнаула и представлялся сотрудником ГАИ. Когда водитель выезжал на заказ, мужчина связывался с ним и в процессе разговора просил приобрести для него кофе, продукты и положить деньги на телефон. Таксисты, будучи уверенными в честности сотрудника ГИБДД, выполняли просьбу клиента. Когда они доезжали до нужного адреса – обнаружилось, что такси сюда никто не заказывал.
Предварительно установлено, что водители переводили злоумышленнику десятки тысяч рублей.
Задержание проходило в Краснодарском крае. В отношении мошенника возбуждено уголовное дело, сообщили в МВД.
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