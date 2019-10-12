Врачи подтвердили, что заболевание из-за которого Джокер постоянно смеется, реально

Врачи американской клиники рассказали о заболевании, которым страда герой Хоакина Феникса в фильме "Джокер", сообщает "Российская газета".
В фильме герой Феникса борется с множеством психических расстройств, которые мешают ему жить. Одно из них — бесконтрольные приступы смеха. Название болезни в картине не озвучивается.
Врачи рассказали, что это заболевание называется псевдобульбарный синдром. Его возникновение связано с черепно-мозговыми травмами или перенесенным стрессом (в фильме главного героя в детстве жестоко избивала мать).
Эксперты пояснили, что существуют медикаменты, которые способны ослабить течение болезни, но полностью победить ее невозможно.
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