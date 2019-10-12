Болезни мозга смогут находить при помощи нейросети

Российские нейрофизиологи совместно с учеными из Германии создали искусственный интеллект, который умеет находить нарушения в работе мозга, анализируя сигналы его электрической активности, сообщает ТАСС.
"Наша методика не требует больших вычислительных ресурсов, она может работать даже с небольшими наборами данных, записанными в ходе относительно коротких экспериментов. Мы надеемся, что она внесет большой вклад не только в изучение патологий мозга, но и в других областях науки, таких как климатология, где необходимо анализировать данные, получаемые одновременно по разным каналам", — пишут исследователи.
В последние годы сложные нейросети перестали быть недостижимой целью. Уже сейчас существует ИИ, способный выполнять задачи, саморазвиваться и мыслить подобно человеку.
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