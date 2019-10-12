Последние жаркие выходные в году наступают в Алтайском крае

В ближайшие дни в Алтайском крае будет аномально жаркая для середины осени погода, прогнозирует региональный Гидрометцентр.
В субботу, 12 октября, будет солнечно при ветре до 8 м/с. В светлое время суток температура воздуха может колебаться от +15°C до +20°C, в темное – от 0°C до -5°C (на западе – до +5°C).
В Барнауле: днем – от +15°C до +17°C, ночью – от -1°C до -3°C. Прогнозируется ясное небо. Ветер северо-восточный 3-8 м/с.
В воскресенье, 13 октября, в Алтайском крае еще сильнее потеплеет. Над большей частью территории сохранится ясное небо.
В светлое время суток столбик термометра покажет от +18°C до +23°C, в темное – от +1°C до +6°C (в северо-восточных и предгорных районах заморозки до -4°C). Скорость ветра временами будет достигать 8 м/с.
В Барнауле днем температура составит от +18°C до +20°C, ночью – от +1°C до +3°C. Без осадков.
Согласно прогнозу синоптиков – это последние выходные бабьего лета. Уже на следующей неделе тепло сменится холодной и пасмурной погодой.
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