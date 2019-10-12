Барнаулец выпал из окна на козырек парикмахерской и погиб

Житель краевой столицы погиб 12 октября, выпав из окна многоквартирного дома №37 на улице Солнечная Поляна, сообщает паблик "Инцидент Барнаул".
Сначала он ударился о козырек парикмахерской, а затем приземлился на асфальт у входа в заведение. Мужчина скончался практически мгновенно.
О погибшем известно, что ему 40 лет. Проживал в квартире девятого этажа с родителями. В момент трагедии их не было дома.
Прибывшие на место происшествия следователи не нашли криминальной составляющей в смерти барнаульца. Они выясняют обстоятельства случившегося.
Комментарии
Не 12.10. А 11числа