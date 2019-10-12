Названы проблемы со здоровьем, которые грозят любителям смартфонов

Смартфоны и прочие гаджеты могут вредить здоровью человека, понимают это менее половины их владельцев, пишет "Медикфорум".
Американский специалист по лечебной физкультуре Натаниэль Мелендес в интервью Daily Mail рассказал, что среднестатистический современный человек проводит около четырех часов в день, склонившись над телефоном. Это может привести ко множеству проблем со здоровьем — искривление осанки, боли в спине, нарушение кровообращения и даже проблемы с дыханием и суставами.
При этом, как подчеркнул Мелендес, лишь 47% жителей США беспокоятся о последствиях для своего здоровья, связанных с увлечением смартфонами. Можно предположить, что в России этот показатель примерно на этом же уровне.
"Люди просто не понимают, какую нагрузку испытывает их позвоночник, когда они склоняются над телефоном", — подчеркнул Мелендес.
По словам эксперта, такая нагрузка возникает не только во время сидения, но и в других позах, когда спина и шея не составляют прямую линию и голова наклонена вперед.
Мелендес объяснил, что это равнозначно тому, если бы на шее сидел трехлетний ребенок и давил на позвоночник своим весом.
Комментарии