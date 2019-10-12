Два автомобиля вылетели в кювет после столкновения на алтайской трассе

В кювете два автомобиля / Фото: vk.com/incident22
Серьезное ДТП произошло вечером 11 октября недалеко от придорожного комплекса "Облепиха", сообщается в паблике "Инцидент Барнаул".
"В двух километрах от "Облепихи" в сторону Бийска столкнулись автомобили Toyota Opa и Toyota Duet. Оба автомобиля съехали в кювет", – рассказывают в сообществе.
По словам очевидцев, пострадала девушка, сидевшая за рулем автомобиля Toyota Opa.
В интернет-сообществе "Барнаул 22" уточняют, что Toyota Duet догнала вторую машину и столкнулась с ней.
Комментарии
Олени, это как нужно нестись, чтобы догнать попутное авто и еще сбить его?