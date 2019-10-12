Власти объяснили торжественное открытие грязной дороги в удмуртском селе

Дорогу в удмуртском селе Жувам, которую раскритиковали в Сети, благоустраивали активисты в рамках программы "Инициативного бюджетирования" на грантовые и спонсорские деньги, сообщает РИА "Новости".
"Жители этого села уже несколько лет страдают от плохих дорог, когда-то за их состоянием следило сельхозпредприятие, но оно обанкротилось. Местные активисты решили выровнять центральную улицу села. Они подали заявку в район об участии в программе", – рассказали в администрации Юкаменского района Республики Удмуртия.
Активисты выиграли грант на сумму более 280 тыс. рублей, мэрия района выделила им еще 112 тысяч и от спонсора они получили 75 тысяч. "И вот на эти собранные средства благоустроили улицу. Теперь по ней могут ездить легковые машины и можно спокойно ходить пешком", – подчеркнули власти района.
В селе Жувам проживают порядка 140 человек, работает магазин, открыт фельдшерский пункт, благоустроены родники. Теперь вот благоустроена дорога. В следующем году обещают взяться за сельское кладбище.
Ранее в соцсети "ВКонтакте" появились два официальных сообщения об отремонтированных участках дорог в двух поселениях Юкаменского района. Помимо села Жувам, торжественно открыли дорогу в Шамардановском. Россиян возмутили фотографии, на которых люди стоят в грязи в резиновых сапогах на дорогах, которые открывают перерезанием красных ленточек.
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