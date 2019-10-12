Число погибших после нападения на колледж в Керчи выросло до 22 человек

Число погибших при нападении на Керченский политехнический колледж в октябре 2018 года увеличилось до 22 человек, сообщает РИА "Новости".
Исполняющий обязанности директора колледжа Денис Колесник рассказал, что одна из раненых педагогов Ольга Грищенко скончалась после лечения: "Она перенесла не одну операцию, ей было уже за 60 лет. К сожалению, не выкарабкалась".
Напомним, 17 октября 2018 года студент четвертого курса Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков пришел в учебное заведение с ружьем и взорвал самодельную бомбу, после чего покончил с собой. По факту трагедии СК возбудил дело, назвав нападение "убийством, совершенным общеопасным способом".
Глава СКР Александр Бастрыкин рассказал, что Рослякова все время унижали сокурсники. "Оказывается, сейчас важно ходить в джинсах именно американских, а не в подделке под американские, футболка точно такая же, не подделка. Он подделывал, покупал на рынке, у него мама одна была. Его постоянно унижали на этой основе, вот результат", — отметил он.
Ранее сообщалось, что в результате случившегося погиб 21 человек, включая нападавшего, еще более 70 пострадали.
Комментарии
"Его постоянно унижали..." А может и прав парень. Просто не смог переварить то зло и несправедливость, что на него лились и вернул их обратно. Люди! Будьте добрее к тем, кто не такой как вы! Дольше проживете...
Хотели джинсов, шмоток импортных и прочего барахла забугорного - вот, получите и распишитесь. А чтоб не забывали, что за все надо платить - вот вам терракты и прочее непотребство, теперь живите и радуйтесь. (Детей жаль, сколько уже их сгинуло в этой современной Россиянии)