В Белокурихе прошло заседание совета регионов Большого Алтая

Первое заседание экономического совета регионов Большого Алтая по развитию торгово-экономических отношений прошло в пятницу, 11 октября, на алтайском курорте Белокуриха, сообщает "Катунь 24".
К регионам Большого Алтая относятся Алтайский край, Республика Алтай, Баян-Ульгийский и Ховдский аймаки Монголии, Восточно-Казахстанская область Казахстана, Синьцзян-Уйгурский автономный район Китая.
По итогам совета регионов был подписан меморандум об основных направлениях экономического сотрудничества. Основные тезисы: устранение административных барьеров, упрощение визового режима и развитие дорожной сети для туризма и роста объемов внешней торговли.
На заседании было отмечено, что объем внешнеторгового оборота Алтайского края в минувшем году достиг 1,6 млрд долларов. Экспорт в структуре товарооборота занимает около 70%. Туристический поток за 10 лет вырос вдвое и превысил два миллиона туристов. Но для дальнейшего совместного развития регионы Большого Алтая, включая и Алтайский край, остро нуждаются в современной транспортной инфраструктуре.
Среди важных задач участники заседания отметили и синхронизацию законодательства своих государств для упрощения внешней торговли, инвестиционной деятельности и выхода производителей на зарубежные рынки. Актуальным по-прежнему остается также развитие трансграничного туризма.
Комментарии