Дочь Заворотнюк объяснила причины молчания семьи

Анна Заворотнюк объяснила, почему ее семья и она лично отказываются отвечать на вопросы о состоянии ее матери Анастасии Заворотнюк.
"Тяжелые ситуации каждый переживает по-своему и имеет на это полное право. И это право необходимо уважать, оно — в приоритете перед всяким любопытством. Мы не готовы к визитам непрошеных гостей, считаем недопустимым, когда представители разных изданий караулят у больницы или дома, лезут через заборы, блокируют машины родственников и направляют им камеры в лицо; когда пытаются прорваться через пост охраны, наплевав на покой посетителей и сотрудников лечебного заведения; когда ищут "инсайдеров", готовых продать фото болеющего человека", — написала Анна в Instagram своей матери.
Таким образом дочь актрисы решила ответить на все сообщения в соцсетях и СМИ, согласно которым родные специально молчат, чтобы создать ажиотаж вокруг болезни звезды ради каких-то корыстных целей.
Ранее дочь Заворотнюк в своем Instagram опубликовала пост, в котором рассказала, что ложью является информация о многомиллионном предложении от телеведущего Андрея Малахова, который якобы пригласил ее в гости на передачу.
О тяжелом состоянии актрисы стало известно в августе. В СМИ сообщалось, что у Заворотнюк обнаружили четвертую стадию рака мозга. В середине сентября актрису положили в московскую больницу в тяжелом состоянии. Все это время ее родные отказывались от комментариев и просили уважать их личную жизнь.
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