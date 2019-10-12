В Бийске завершается реконструкция старейшей в Алтайском крае школы

Завершается реконструкция исторического здания старейшей на Алтае школы № 4 им. Бианки, расположенной в Бийске, пишет "Алтайская правда".
Сейчас в школьных стенах работают строители и реставраторы. 560 учащихся школы начали учебный год в близлежащих учебных заведениях, но после осенних каникул, по словам начальника управления образования Бийска Елены Вербицкас, дети вернутся в родные кабинеты.
Стоимость реконструкции превысила 35 млн рублей. Строители восстанавливают фасад, возвращают зданию изначальный вид, убирая пескоструйным аппаратом с поверхности стен многослойные набелы. На декоративном фронтоне установят башенные часы.
Об окончании реконструкции в полном смысле говорить пока рано. На финальной стадии лишь первый ее этап. Вторым предусмотрены внутренние работы, проекту также предстоит получить одобрение Управления госохраны объектов культурного наследия Алтайского края.
По предварительным подсчетам, по стоимости второй этап будет сопоставим с первым. Полностью комплекс работ с благоустройством прилегающей улицы Шевченко завершится к 2025 году.
Историю школы вкратце рассказал замдиректора учреждения по инновационной работе Павел Коваленко. По его словам, 110 лет назад бийский купец и градоначальник Федор Доброхотов выиграл в казино баснословную сумму — 46 тыс. рублей. После он принял решение отдать выигрыш на постройку капитального здания Казанского приходского училища, которое размещалось в деревянном строении. Всего за полгода был возведен из красного кирпича двухэтажный корпус (п-образный на плане). В советское время школы Бийска остро нуждались в расширении и в 1963 году сделали пристройку.
Старейшая в Алтайском крае школа — это и образовательный, и культурологический центр, в который входят фундаментальная библиотека в 14 тысяч единиц хранения, и один из самых больших в стране школьных музеев. Музейные экспозиции, демонтированные на период реконструкции, вернутся на свои места уже к началу зимы.
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