"Не только 9 мая!": как на Алтае сохраняют память о Великой войне

Великая Отечественная война – это тот пример в истории нашей страны, который ярко показывает мужество и силу народа. Но также это страница в летописи, которую нужно тщательно изучать, чтобы не допустить повторения чего-то подобного. Именно поэтому помнить о трагических событиях тех лет, героических подвигах и замечательных людях, внесших вклад в Великую Победу, нужно не только 9 мая. Такой философией заряжает Всероссийское общественное движение "Волонтеры Победы".

В эфире радиостанции "Эхо Москвы Барнаул" руководитель Алтайского регионального объединения этого добровольческого движения и руководитель окружного координационного центра Сибирского федерального округа по подготовке волонтерского сопровождения мероприятий 75-летия Великой Победы Галина Берлизова рассказала о том, какие добрые дела сотворяются круглогодично, чтобы память хранилась и восстанавливалась. О том, как удалось восстановить доброе имя молодой девушки из Алейска, которую долгое время считали фашистской шпионкой, и о том, как сейчас ведется переписка советского и немецкого солдат, воевавших по разные стороны фронта… Историй много. Все они по крупицам собираются, образуя громадный исторический том, которой все мы должны гордиться.

– Галина, как давно существует движение в Алтайском крае?

– Движение "Волонтеры Победы" в Алтайском крае официально существует с 2017 года, но уже в 2015 году наши активисты принимали участие в волонтерском корпусе 70-летия Победы, который и дал старт Всероссийскому движению.

– Получается, четыре года волонтеры работают в регионе. На территории всего Алтайского края есть представители движения?

– К сожалению, не везде. Представители "Волонтеров Победы" пока охватывают четыре района, в том числе Барнаул. Но уже сейчас стоит задача открыть новые муниципальные отделения, местные штабы. Разрабатываем документы, договариваемся с администрациями, руководителями районов.

– Тут, наверное, важно найти активного человека, который бы взялся?

– Да, конечно, очень важно, чтобы человек горел этим движением, нашей идеей, заботой о ветеранах, помощью этим людям и нашими мероприятиями. Не каждый может с этим справиться. Волонтерская деятельность в целом – достаточно сложная. В том числе работа с людьми – это огромная задача, и не каждому она под силу.

– Как удается найти таких "звездочек", людей, которые могут не только стать волонтерами, но и возглавить добровольческое движение, например, в районе или городе?

– Зачастую таких активистов мы уже знаем, сотрудничаем с этими людьми не первый год. Если говорить о районах – это, в первую очередь, педагоги из школ, которые работают с детьми и пытаются подвигнуть их к хорошим и добрым поступкам. Такие люди известны благодаря своей деятельности и в районах, и в селах, во всем Алтайском крае, что очень важно.

– То есть администрация муниципалитета помогает найти таких людей, если речь идет, допустим, о каком-то отдаленном населенном пункте?

– Да, конечно.

– Галина, сколько всего в Алтайском крае волонтеров Победы на сегодняшний день?

– Около 500 человек. Сейчас идет активная работа по набору новых ребят (замечу, что ребята – это необязательно молодые люди – но мы называем так всех). У нас есть и школьники, и "серебряные" добровольцы – что очень важно и очень ценно для всех нас. Самому молодому нашему волонтеру всего два года – это наше солнышко, наш заечка, который радует нас всех на проекте "Победа в каждом из нас". А самому старшему волонтеру 74 года.

– Чем малыш радует?

– В первую очередь, он помогает отвлечься, порадоваться жизни, увидеть, какая прелесть заключена в детях. Они – цветы жизни, которые позволяют переключиться от повседневных забот и рабочих вопросов.

– А взрослый волонтер чем занимается?

– Взрослые волонтеры – это, прежде всего, наши наставники. Благодаря этим людям мы учимся работать с ветеранами, находить общий язык с ними: какие слова можно использовать при общении, какой сленг современной молодежи ветераны поймут, а что лучше не употреблять в своей речи… Волонтеры солидного возраста двигают нас вперед, заряжают своей энергией. Порой молодым кажется, что сил нет, опускаются руки, усталость одолевает, но смотришь на "серебряных" добровольцев и радуешься, что люди полны энергией и делятся этим зарядом с окружающими.

– Галина, затронули тему правильного общения с ветеранами. Давайте приведем примеры, какие слова можно использовать, а какие лучше забыть? Это интересно и важно, потому что все мы в той или иной степени общаемся с ветеранами.

– Ветераны не понимают современный жаргон. Когда молодежь говорит про социальные сети, использует терминологию интернета. Когда приходят к ветеранам и говорят: "Давайте запишем с Вами интервью" – в силу своего возраста и памяти не все из них могут понять это. Нужно объяснять, зачем мы это делаем, для чего нам эта информация, почему для нас это важно. Есть такие истории, когда ветераны не обделены вниманием, очень часто бывают на публике и отказываются от интервью, говоря, что итак очень много статей написано, достаточно выступлений в эфире телевидения и радио, книги опубликованы – возьмите там. Это очень здорово, что есть такая работа, такие материалы и активная деятельность. Но нам бы хотелось, чтобы и наши ребята могли попробовать пообщаться с ветераном, в том числе и записать его историю.

– Добровольческое движение "Волонтеры Победы" – чем оно отличается от других подобных движений?

– В первую очередь "Волонтеры Победы" – это движение, которое выступает за сохранение исторической памяти о Великой Отечественной войне. Для нас очень ценно, как наши волонтеры работают с ветеранами. Каждый доброволец нашего движения пытается, если есть такая возможность, сказать каждому ветерану в своем регионе "Спасибо!". Почему это важно? Ветеранов с каждым годом становится все меньше, далеко не в каждой семье они есть, и не все имеют возможность пообщаться со свидетелями тех страшных событий, узнать, какой вклад внес тот или иной человек в Великую Победу. И почему эта Победа называется Великой.

– Спасибо в какой форме можно сказать?

– Можно сказать это лично, придя к ветерану и пообщавшись с ним. Можно помочь ветерану. Мы это делаем очень часто на дому. Убрать жилище, полить цветочки, может быть, организовать какое-то мероприятие. Есть даже опыт, когда мы помогали написать письмо, найти и связаться с сослуживцами через интернет, с родственниками. Ведь интернет – это понятная история для молодежи, а для ветеранов – это "дремучий лес".

Например, у нас одна девочка помогла своему близкому родственнику – двоюродному прадедушке – найти однополчан. Установили связь посредством обычных (не электронных) писем.

– Какие эмоции были, когда завязалась переписка?

– Для ветерана это, конечно же, было сродни чуду. Столько лет прошло после Великой Отечественной войны, а война раскидала участников по разным уголкам нашей страны и всего мира. Поэтому для ветеранов огромная ценность узнать, что они могут найти своих сослуживцев и пообщаться с ними, что они не одни. Часто бывало так, что они не знали лично человека, с которым установили общение, но, может, находились на одной линии фронта…

У нас есть опыт. Ветеран в Алтайском крае Лев Викторович Малиновский очень тесно сейчас общается с бывшим солдатом Германии.

– Неожиданно. Как это произошло?

– Лев Викторович – доктор исторических наук. И как раз когда он занимался историей депортированных немцев, наткнулся на воспоминания немецкого солдата о том, что тот воевал под Ленинградом. Лев Викторович тоже находился в годы войны там. И вот взаимосвязь и восстановленная хронология событий помогли найти этого человека. Лев Викторович направил письмо, и завязалась переписка. По-моему, три или четыре года назад они встречались. Как выяснилось, они просто воевали на разных линиях фронта.

– Правильно ли я поняла, что они воевали по разные стороны баррикад?

– Да, все верно. Но сейчас они хорошо общаются, делятся друг с другом информацией. Завязывалось общение, конечно, непросто. Но тут имеет большое значение тот факт, что Лев Викторович, в первую очередь, историк. И он расценивает происходящее не как солдат, который воевал в годы войны, а как человек, который восстанавливает историю, буквально по крупицам. Он использует это общение как возможность увидеть ту войну с другой стороны.

– Удивительно. Прошло 74 года, и как это время стирает границы, какие-то нюансы. Я очень поражена этой историей. Спасибо большое, что поделились!

– Еще один яркий пример. Наше отделение в Алейске восстанавливает историю Валентины Олежки – это молодая девушка, которая погибла в годы войны под Ленинградом. Ребята, в первую очередь школьники, со своим руководителем нашли место, где она погибла, отыскали ее захоронение. Сейчас в Ленинградской области ухаживают за могилой Валентины, как и других героев той войны. Наши ребята стремятся туда попасть – три человека ездили буквально три года назад, приносили цветы на могилу, привезли горстку земли. Мать Валентины похоронена в Алейске, добровольцы ухаживают за ее могилой. И при этом волонтеры начали работать над поиском информации и о тех молодых ребятах, кто служил вместе с Валентиной и похоронен рядом с ней.

– Расскажите, как Валентина попала так рано на войну, почему пошла на фронт и как погибла?

– Когда приходит война, молодежь, в первую очередь, патриотично настроенная, поднимается на защиту Отечества. В годы Великой Отечественной ведь много было историй, когда молодые люди, часто обманывая окружающих и прибавляя себе несколько лет, рвались на фронт. Все хотели внести свой вклад в Победу. Семнадцатилетняя Валентина Олежко – это как раз один из тех примеров. Но, к сожалению, ее считали врагом народа. Долгое время думали, что она перешла на сторону фашистов. Причем мнение о ней, как о шпионке, сохранялось до тех пор, пока не нашли могилу. Благодаря поисковому отряду прояснилась ее история, и мнение о человеке поменялось кардинально.

– То есть удалось молодой девушке вернуть доброе имя. Какое хорошее дело сделали! Я хочу пожелать вам еще больше добрых открытий и дел! Знаю, что у "Волонтеров Победы" девиз: "Не только 9 мая!". Расскажите, что это значит?

– Мы работаем с ветеранами и выступаем за сохранение истории Великой Отечественной войны не только 9 мая и накануне этой даты, как это происходит, к сожалению, среди большинства. Мы помним об этих событиях всегда и транслируем в общество необходимость ценить тех людей и те события без привязки к дате.

– В чем это заключается?

– Мы ежедневно на протяжении года, на протяжении всего времени нашей деятельности заботимся о ветеранах, ухаживаем за памятниками, посвященными Великой Отечественной войне.

– Слава Богу, что еще живы ветераны. Расскажите, какая помощь требуется им?

– Им нужно внимание. Это люди преклонного возраста, и им не хватает человеческого общения, им очень нужно, чтобы к ним приходили, разговаривали с ними и слушали. Но, конечно, не все такие. Как многие называют, публичные, медийные ветераны, которые приезжают на мероприятия, выступают перед публикой, сами организовывают события – в этом особо не нуждаются.

Есть ветераны, которые живут либо одни, либо с супругой/супругом, родственники находятся очень далеко – и вот им как раз и не хватает человеческой заботы. Чтобы к ним пришли, с ними поговорили, попили чай, просто провели время.

– Я думаю, многие люди хотели бы стать волонтерами. Куда им можно обратиться?

– У нас есть официальный сайт волонтерыпобеды.рф. Там есть полная информация о нашем движении – чем мы занимаемся, в каких регионах есть представители, контакты. Там же можно зарегистрироваться и связаться с региональным представителем.

– Многие люди приходят в волонтерское движение через свою личную историю. Как вы попали в "Волонтеры Победы"?

– Я пришла в 2017 году. Когда поступила в педагогический университет, мне хотелось заниматься чем-то полезным и значимым и внести свой вклад в историю патриотического направления. К сожалению, я не застала ни одного своего прадедушку, которые были на фронте. Не была с ними знакома – они ушли из жизни задолго до того момента, как родилась я. Но я жила в селе, и в начальных классах мы часто навещали ветеранов Великой Отечественной войны и общались с ними. И вот это детское воспоминание, то самое чувство, когда ты общаешься с человеком, он рассказывает историю своей жизни, которая затрагивает тебя до глубины души. Ты сидишь и плачешь. Плачешь долго, не можешь остановиться… Вот это эмоциональное сопереживание подтолкнуло меня к мысли, что мне нужно работать именно с ветеранами. В университете я работала с Львом Викторовичем Малиновским. Истории из жизни этого человека поражали, захватывали – я всегда слушала его взахлеб. Все это и привело меня к движению "Волонтеры Победы".

– Галина, самая трогательная история или встреча?

– Их несколько. Одна встреча связана с ветераном Великой Отечественной войны, проживающим в Алтайском крае. Это Захар Петрович Масленников. Про него я узнала случайно. Когда мы приехали к нему в гости, Захар Петрович и его жена были очень рады нас видеть – очень редко их навещают. Захар Петрович – это человек, который совершил последний артиллерийский выстрел при взятии Рейхстага. Это потрясающе, что именно у нас проживает такой человек. Но неприятно удивляет то, что про него не говорят. В свое время эта история была популярна, про Захара Петровича писали. Сейчас из-за состояния здоровья он практически не выходит из дома, очень редко где бывает. Но он очень любит делиться своими воспоминаниями, с радостью показывает фотографии. Когда приезжаешь к этому замечательному человеку, очень ценно, как тебя воспринимает его семья, его супруга – она всегда очень рада нас видеть, с искренней улыбкой принимает цветы, которые мы привозим. У нее весь дом в цветах, и каждый раз, как мы приезжаем, она рассказывает: "Вот вы привозили тогда цветочки, они столько-то простояли".

– То есть как членов семьи вас воспринимают. Расскажите, что Захар Петрович чувствовал, когда понял, что его выстрел был завершающим?

– Захар Петрович сказал, что осознание этого пришло далеко в послевоенное время. Ему, по сути, это сообщили, когда восстанавливали хронологию событий. Он сам не знал этого. Но и когда узнал, не посчитал это каким-то подвигом. Он видит себя обычным солдатом, который просто выполнил свой долг. Единственное, о чем этот замечательный человек жалеет – что он не прошел на параде Победы на Красной площади, говорит, не подошел по росту.

Сейчас здоровье уже не позволяет – Захар Петрович практически не ходит. Но в свое время он в обязательном порядке посещал парады Победы в Барнауле, вообще вел очень активную общественную жизнь – встречался с молодежью, рассказывал свою историю.

– Вы говорили, что был еще трогательный момент.

– Да, он произошел не так давно. В сентябре этого года я ездила в Москву, и у нас была встреча с Натальей Ивановной Коневой – это дочь Маршала Советского Союза Ивана Степановича Конева. Эта встреча поразила просто до глубины души. Буквально за 20-25 минут Наталья Ивановна рассказала многое, в том числе и о том, что сейчас в Чехии происходит с памятником, посвященным ее отцу. Памятник пострадал от вандалов – его залили краской. И как раз в момент нашей встречи остро стоял вопрос о том, что же делать дальше. Самое обидное, что власти Чехии предложили убрать памятник с территории своего государства.

– Очень печально. К чему в итоге пришли?

– Насколько я знаю, вопрос до сих пор на стадии обсуждения. Сама Наталья Ивановна выступает за то, чтобы перенести памятник в Россию.

– 15 мая в Барнауле открыли окружной координационный центр Сибирского федерального округа по подготовке волонтеров. Расскажите, зачем он нужен и чем будут заниматься представители этого центра?

– Центр, в первую очередь, будет выступать координатором региональных отделений СФО по подготовке, обучению волонтеров, по выстраиванию единой модели корпуса 75-летия Победы по мероприятиям. Подготовка добровольцев будет заключаться в изучении истории Великой Отечественной войны, истории самого движения "Волонтеры Победы". И, конечно же, волонтеры будут организаторами мероприятий, посвященных юбилейным событиям. Наверное, самое известно из таких – это волонтерское сопровождение Бессмертного полка.

– В Барнауле этот центр открылся первым из восьми. Чем мы заслужили такое право?

– Нашей активной работой, продвижением идей волонтерского движения, нашим стремлением помогать и развиваться.

– Вместе с окружным центром в Барнауле стартовал проект "Победа в каждом из нас", координатором которого является Максим Банных. Расскажите, пожалуйста, в чем особенность этого проекта?

– Он нацелен на сбор историй, связанных с Великой Отечественной войной и с послевоенным периодом. Этот проект позволит показать вклад нашего региона в войну, послевоенные годы и то, какими достижениями мы обладаем сейчас. То, чем жители Алтайского края могут и должны гордиться.

– Как свою историю, историю своей семьи подать в проект?

– Нужно написать письмо на адрес электронной почты pobedavnas@mail.ru и подписаться (авторство очень важно).

– Есть какие-то особые требования?

– В принципе, как таковых нет. Безусловно, если к истории будут прикреплены фотографии, видео – это обязательно будет использовано.

– Какие мероприятия уже проведены в рамках проекта "Победа в каждом из нас"?

– Несколько крупных событий. В первую очередь, это обучающее занятие на форуме "Алтай – территория развития" (АТР) на площадке "Волонтеров Победы", где все желающие могли в формате своеобразной игры поделиться историями людей, которыми они гордятся. Так узнали, чем дышит современная молодежь, чем она живет. После этого прошел современный формат интеллектуальной игры "Риск. Разум. Интуиция. Скорость. Команда", где участники узнали о современных достижениях Российской Федерации. Очень трогательное и яркое мероприятие было посвящено Дню флага России в Барнауле в Центральном парке, где состоялись квест, танцевальное шоу, и участники попробовали себя в интеллектуальной игре "Риск", посвященной Алтайскому краю.

– Приходит на память какая-то особо трогательная история, которой поделились участники в рамках проекта на АТР?

– Сейчас не вспомню, из какого региона были ребята. Но они поделились историей о летчике современности, который совершил подвиг. С этим рассказом, тронувшим абсолютно всех, ребята заняли первое место.

– Какие еще мероприятия пройдут в рамках проекта "Победа в каждом из нас"?

– Самое яркое из ожидаемых пройдет 3 декабря 2019 года. Приурочено это мероприятие будет ко Дню неизвестного солдата. Мы планируем пригласить героев Российской Федерации, Советского Союза. Хотим дать возможность жителям Алтайского края пообщаться с этими великими людьми, узнать их личные истории и прикоснуться к памяти войны. Мы абсолютно всех с удовольствием приглашаем на это мероприятие, подробности позже сообщим через средства массовой информации.