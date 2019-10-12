Против экс-губернатора Челябинской области возбудили дело. Он скрывается в Швейцарии

Против бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, сообщает РИА "Новости".
Адвокат Дубровского Игорь Трунов рассказал, что его подзащитного подозревают в том, что он нанес ущерб государству в размере 20 млрд рублей.
Как установило следствие, преступления совершались в 2016-2018 годах. Расследование уголовного дела проводит следственный департамент МВД, поскольку экс-чиновник уже не является спецсубъектом. Другие детали дела не сообщаются. Дубровскому грозит до 7 лет лишения свободы.
Как передает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с материалами дела, в настоящее время Дубровский скрывается в Швейцарии. О том, что экс-губернатор уехал из России, в СМИ сообщалось еще летом. В отставку он ушел в середине марта 2019 года.
Комментарии
Поздно.
Он привез деньги в Швейцарию, будет их там тратить.
Им для их экономики ой как выгодны такие людишки.
Будут тормозить процесс выдачи.