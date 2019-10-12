Жириновский пожаловался на отсутствие рогаликов, баранок и самоваров

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем Facebook рассказал об отсутствии в российских городах русской кухни, в то время как наблюдает засилье восточной.
"Пройдешься по городу — на улицах сплошная "чайхана". Где русские самовары, баранки, пельмени, супы, блины? Я не спорю, лагман и чебуреки — это вкусно. Но почему у наших людей нет возможности угоститься блюдами русской кухни?" — возмущается Жириновский.
По его мнению, в России необходимо открывать кафе с русской, а не со среднеазиатской кухней.
"Своя еда — элемент национального быта. Если в той же Москве открыть кафе под вывеской "чайная" с рогаликами, сушками, самоварами и старорусским интерьером, туристы в очередь будут стоять", — уверен лидер ЛДПР.
Жириновский убежден, что "у жителей наших городов и поселков должна быть возможность питаться блюдами родной кухни — пельменями, блинами, супчиком".
При этом, как считает Жириновский, в таких "русских кафе" должно быть и вкусно, и недорого.
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